Une opération de protection de la palmeraie plus que millénaire de la commune frontalière de Boukais (57 km au nord-ouest de Béchar) sera lancée prochainement, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de revivification des palmeraies et oasis des régions de Taghit, Lahmar et Béni-Ounif, consiste notamment en la réalisation d'une clôture de protection en grillage zimmerman autour de cette palmeraie qui compte des dizaines de milliers de palmiers-dattiers productifs, a précisé la même source.

Elle vise à contribuer à l'amélioration de la productivité de la palmeraie pour en faire un créneau économique non seulement pour les habitants mais aussi pour la commune de Boukais, a-t-on souligné.

''Cette palmeraie, l'une des plus importante de la wilaya et qui était jadis la mère nourricière des habitants de la région, a bénéficié dans le cadre du même programme de la réalisation d'un forage et de la rénovation de son système d'irrigation'', a fait savoir Tayeb Baba, cadre technique à la DSA.

Et d'ajouter que la prise en charge conséquente des palmeraies et oasis à travers la wilaya, est intervenue suite à une large étude technique sur l'état de ces espaces agricoles et naturels, et les risques de dégradation.

L'objectif est surtout de favoriser le développement de la phœniciculture et la culture oasienne basée principalement sur les cultures céréalières, maraichères et fourragères à travers cette collectivité, a-t-on encore signalé de même source.