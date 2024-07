La wilaya d'Oran prévoit la réception de 11 nouveaux établissements scolaires au niveau du pôle urbain "Ahmed Zabana" dans la commune de Misserghine, à l'occasion de la prochaine rentrée des classes (2024-2025), a-t-on appris, dimanche, du directeur de l'éducation, Abdelkader Oubelaïd.

Il s'agit de 5 lycées, 4 collèges d'enseignement moyen (CEM) et 2 écoles primaires, dont les travaux sont en cours actuellement, a précisé la même source, indiquant que certains établissements devront être réceptionnés lors de la rentrée scolaire, alors que la réception des autres infrastructures est prévue progressivement en fonction de l'avancement de la cadence des travaux de réalisation.

Le même responsable a fait observer que le nombre d'établissements scolaires implantés au niveau du pôle urbain "Ahmed Zabana", dont la population dépasse les 50.000 âmes, atteindra, à la suite de la réception des projets en cours, 25 infrastructures devant assurer aux élèves de cet ensemble urbain de bonnes conditions de scolarité.

A souligner que le pôle urbain "Ahmed Zabana", qui a vu l'implantation de milliers de logements des formules location-vente et logement promotionnel aidé (LPA), dispose, actuellement, de 14 établissements scolaires dont 14 écoles primaires, 1 lycée et 3 CEM dont un a été réceptionné jeudi dernier à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse.

Le wali d'Oran, Saïd Sayoud a affirmé, jeudi dernier dans une déclaration à la presse, en marge de la pose de la première pierre pour la réalisation d'un lycée de 1.000 places pédagogiques et de l'inauguration d'un CEM d'autant de places pédagogiques au niveau de ce même pôle urbain, que l'Etat a déployé, ces dernières années, des efforts considérables afin de doter cette zone d'habitation, d'infrastructures scolaires, de santé et de services.

"En deux années seulement, pas mois de 14 établissements scolaires, une polyclinique, deux bureaux de poste, un siège de Sûreté urbaine et un marché de fruits et légumes y ont été réalisés3, a-t-il déclaré dans ce sens.