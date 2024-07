Le barrage d'Oued Charef de la wilaya de Souk Ahras a été ensemencé dernièrement de 1.000 alevins de black-bass pour la première fois, a-t-on indiqué dimanche à la direction de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya de Guelma dont relève la wilaya de Souk Ahras.

Menée à l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale d'ensemencement des barrages lancée début juin depuis le barrage de Béni Haroun de Mila en coordination avec le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture à travers sa station expérimentale d'El Ouricia (Sétif), a précisé à l'APS le chef du bureau d'aménagement et de promotion de sites d'aquaculture et plans d'eau de barrages de cette direction, Rabah Brima.

La quantité lâchée de ce poisson mangeur d'alevins est fixée en fonction des études du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture de sorte à préserver et diversifier les ressources poissonneuses et faire bénéficier les pêcheurs de la valeur marchande de ce poisson, selon la même source.

Le même cadre a invité les jeunes souhaitant pratiquer la pêche continentale à intégrer cette filière, à contribuer à l'augmentation de la consommation de poissons d'eau douce et à générer des emplois et de la richesse.

Cette espèce de poisson se reproduit naturellement et n'a pas besoin des écloseries artificielles et cela assurera l'accroissement constant de ces populations, selon M. Brima qui a souligné que les moyens logistiques et humains ont été mobilisés par la direction de la pêche pour le succès de l'opération.