La prise d'antibiotiques pendant plusieurs mois augmente le risque de développer un cancer du côlon dans les 5 à 10 ans qui suivent, selon une nouvelle étude suédoise portant sur plus de 40 000 cas de cancer.

Une étude britannique avait déjà montré qu'une consommation prolongée d'antibiotiques augmente de manière significative le risque de formation de polypes dans le côlon, un signe précurseur du cancer de l'intestin. Une nouvelle étude de l'université d'Umeå, en Suède, portant sur plus de 40 000 cas de cancer du côlon, vient appuyer cette découverte. Elle montre en effet que la prise régulière d'antibiotiques provoque des changements durables dans le microbiome intestinal qui font le lit du cancer du côlon. Et qu'ils augmentent plus précisément le risque de cancer colorectal proximal, qui touche la partie supérieure du côlon.

UN RISQUE DE CANCER AUGMENTÉ DE 17%

Certes, les auteurs reconnaissent que cette découverte n'indique pas que les antibiotiques conduisent irrémédiablement au développement du cancer colorectal. Mais les antibiotiques modifient fondamentalement le microbiote, en réduisant la résistance aux bactéries hostiles comme Escherichia-Coli ou Klebsiella pneumoniae. Cela pourrait avoir un rôle crucial dans le développement du cancer de l'intestin, expliquent les auteurs de l'étude.

Le côlon proximal serait particulièrement vulnérable à ces changements, car c'est lui qui subit le plus grand débordement d'antibiotiques provenant de l'intestin grêle. L'étude montre que, par rapport aux personnes n'ayant consommé aucun antibiotique, celles qui en avaient pris pendant au moins 6 mois avaient 17% plus de chances de développer un cancer colorectal proximal.