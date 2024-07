Onze (11) projets ont été relancés dans le secteur de la santé dans la wilaya de Tipasa au titre de l'année 2024, notamment la réalisation d'un hôpital dans la commune de Bou Ismail, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale de la santé et de la population.

Le Directeur de wilaya du secteur, Said Ouabbas, a indiqué que les services de santé, en coordination avec les services de la wilaya, avaient relancé, au titre de l'année 2024, onze (11) projets après des années de retard, citant notamment le projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité de 60 lits dans la commune de Bou Ismail.

Ce projet, qui s'est heurté à des difficultés liées au choix du terrain, prévoit la réalisation de plusieurs services à l'instar des urgences, de la pédiatrie, de la maternité, de l'obstétrique, de la chirurgie générale et de la médecine interne, selon le même responsable.

De plus, les travaux de réalisation d'un service de dialyse au sein de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Koléa ont été lancés pour appuyer les services de néphrologie des hôpitaux de Koléa et de Sidi Ghiles, outre la réhabilitation de cet établissement hospitalier et la rénovation des hôpitaux de Gouraya et de Hadjout.

Dans les prochaines semaines, le secteur verra également l'entrée en service d'une polyclinique dans la commune de Nador et la livraison prochaine du projet d'extension de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Mère et Enfant de Tipasa.

Le même responsable a, par ailleurs, fait savoir que nombre d'équipements médicaux modernes seront bientôt livrés au service de neurologie prenant notamment en charge des patients atteints de Parkinson, en sus de l'acquisition de nouveaux équipements médicaux pour d'autres établissements hospitaliers et la réparation de cinq (5) scanners.

Le Directeur de la santé et de la population a en outre fait état du recrutement de deux (2) radiologues pour renforcer les services de radiologie, notamment dans les établissements hospitaliers disposant d'un scanner.

Le secteur de la santé à Tipasa a aussi bénéficié, cette année, du recrutement de vingt (20) médecins spécialistes, dont quatre (4) gynécologues-obstétriciens, quatre (4) anesthésistes et quatre (4) réanimateurs, selon la même source.