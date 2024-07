Le secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, Abdelouahab Bara, a souligné, dimanche à Alger, l'engagement de l'Algérie en faveur de la concrétisation du projet de Dorsale transsaharienne à fibre optique, avec l'achèvement du déploiement de près de 2600 km de fibre optique.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 5e session du Comité de liaison de la Dorsale transsaharienne à fibre optique (CLDT), en présence de représentants des pays africains concernés, le représentant du ministère a mis en avant « l'engagement de l'Algérie en faveur de la concrétisation de ce projet », rappelant, à cet égard, « l'achèvement des travaux de déploiement de près de 2600 km de fibre optique reliant Alger à In Guezzam, outre l'extension d'une autre ligne jusqu'à la wilaya de Tindouf ».

Ces deux dernières années, l'Algérie a également doublé sa capacité de bande passante internationale avec l'entrée en service d'un câble sous-marin, ajoutant, soulignant, dans ce sens, l'importance de ce projet stratégique transsaharien, qui constitue , dit-il, « un modèle de partenariat réussi entre les pays africains ». « Le projet a vocation à créer une dynamique technologique favorisant l'émergence d'une économie numérique dans les pays concernés même de contribuer au développement du commerce électronique sur le continent et des services financiers en ligne et à l'amélioration du climat des affaires . ", a expliqué M. Bara.