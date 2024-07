Les supporters du CR Belouizdad ont envahi vendredi en début de soirée les rues de la capitale pour saluer le sacre de leur équipe, vainqueur du MC Alger (1-0) en finale de la 57e édition de la Coupe d'Algérie 2024 de football disputée au stade du 5 juillet du complexe olympique "Mohamed Boudiaf" à Alger, pour ce qui est le 9e sacre du "Chabab" dans cette épreuve populaire.

Des scènes de liesse ont accompagné le sifflé finale de l'arbitre international, Mustapha Ghorbal qui a constitué une véritable délivrance pour des milliers de supporters, sortis spontanément manifester leur joie après un match qui n'a pas tenu toutes ses promesses

Des cortèges de voitures drapées aux couleurs du Chabab ont ainsi sillonné les rues de la capitale à coup de klaxons.

Le silence de cathédrale dans lequel étaient plongés les quartiers de l'Algérois, avant la finale, a laissé place à une ambiance de joie et de folie ayant illuminée la capitale en cette journée qui marque le début du mois de juillet.

La foule des inconditionnels des Rouge et Blanc grossissait davantage à mesure que les cortèges affluaient dans les principales places d'Alger, notamment ceux rentrant de quartiers et rues de Belouizdad après avoir assisté de près à la victoire de leur club.

Embrassades, danses, chants, fumigènes, feux d'artifice et larmes de joie ont caractérisé cette liesse, une manière de saluer la performance des coéquipiers du buteur Chouaib Keddad qui viennent, là, d'effacer leur déconvenue de la saison dernière au même stade de la compétition face à l'ASO Chlef (1-2).

De Ruisseau, les Annassers, Salambier, Laakiba, les mêmes scènes de joie ont été observées. Toutes les expressions ont été étalées dans un décor dominé par le Rouge et Blanc, les couleurs du "Chabab".

Les "Campeone, campeone" et "aller Chabab" (le CRB ne mourra jamais)", entremêlés de you-you stridents, fusaient de partout dans une atmosphère qui en dit long sur la joie de ces milliers de supporters, sans distinction d'âge, qui ont pu suivre cette rencontre depuis les gradins du stade du 5 juillet ou sur le petit écran.

La fête ne fait que commencer et la nuit promet d'être "blanche" à Alger qui a retrouvé cette joie et cette magie procurées par le football.

Déclarations des entraîneurs

Déclarations des entraîneurs Amir Beaumelle (MC Alger) et Marcos Pequeta (CR Belouizdad), recueillies par l'APS à l'issue de la finale de Coupe d'Algérie de football, remportée par le Chabab 0-1, (mi-temps 0-1), vendredi après-midi au stade du 5-Juillet (Alger):

llAmir Beaumelle (Entraîneur du MCA) : "Je ressens beaucoup de fierté, après une saison pleine, couronnée par un titre de champion. Certes, nous sommes déçus de perdre cette coupe, mais j'ai dit aux joueurs de relever immédiatement la tête. Il s'agit de notre première défaite de la saison au stade du 5-Juillet et il n'y a donc aucune honte. Le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il s'agit de la finale de la Coupe d'Algérie. Le CRB semblait savoir gérer ce genre de matchs couperets. La rencontre s'est jouée sur des détails et je dis: chapeau-bas à mes joueurs. Le Chabab est resté concentré jusqu'à la dernière journée du championnat pour terminer deuxième, contrairement à nous. En deuxième période, on a été plus cohérents et entreprenants. L'adversaire a cassé notre rythme, on pouvait marquer sur quelques situations. Les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts. Nous avons encaissé un but, mais nous avons échoué à revenir, et cela doit nous servir de leçon pour l'avenir. Notre intention était de remporter la bataille du milieu de terrain, mais l'état de la pelouse n'a pas arrangé nos affaires, car elle était dur et souple à la fois. Après avoir célébré le titre, on a continué à travailler, mais sans avoir une visibilité sur la date de la finale.

C'était difficile de manager les joueurs entre concentration et relâchement. Nos ambitions sont toujours grandes pour la saison prochaine. On va jouer sur tous les tableaux, y compris en Ligue des champions. Et on le fera en travaillant humblement, avec la constante ambition de continuer de progresser. Pour ce qui est de la préparation de la prochaine saison, l'idée est d'engager de jeunes joueurs, capables d'apporter un plus".

llMarcos Paqueta (Entraîbneur du CRB) : "Tout d'abord, je tiens à remercier nos fans pour leur soutien. L'adversaire a cherché à s'accaparer le milieu du terrain d'entrée de jeu, mais nous avons trouvé la solution pour les contrecarrer. Les joueurs ont appliqué mes consignes à la lettre. Nous avons réussi à marquer peu avant la pause et les joueurs sont restés sereins jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Dans l'ensemble, je dirai que le match a été difficile, face à une bonne équipe du MCA. Notre victoire s'est concrétisée sur des détails. Concernant mon avenir avec le CRB, je l'ignore encore, mais il y aura probablement des discussions avec la direction, pour voir plus clair".

Déclarations des joueurs

Déclarations de joueurs, recueillies par l'APS à l'issue du match MC Alger - CR Belouizdad (0-1), disputé vendredi après-midi au stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte de la finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football :

llAkram Bouras (Milieu de terrain du CRB) : " Cette année, nous avons raté le championnat de justesse, et même si nous avons décroché la deuxième place, synonyme de participation à la prochaine édition de la Ligue des champions, nous avons quand même voulu cette coupe. Pour ainsi dire, elle représentait notre dernière chance de remporter un titre majeur cette saison et on s'est donnés à fond pour atteindre cet objectif. La tâche n'a pas été facile, face à une bonne équipe du Mouloudia, qui cherchait tout autant à l'emporter, mais Dieu merci, à la fin, c'est nous que le trophée a choisi. Je dédie cette victoire à tous nos supporters, sans oublier les hommes de l'ombre, qui ont contribué à la réalisation de cet exploit. Sur le plan personnel, j'ai déjà remporté deux coupes avec l'ES Sétif et je suis très heureux d'étoffer mon palmarès par un troisième titre. J'espère que ce n'est que le début d'une belle moisson et qu'il y aura d'autres titres à l'avenir".

llAlexis Guendouz (Gardien du CRB) :"cette saison était difficile pour nous, surtout que nous avons perdu le championnat, mais Dieu merci, nous avons bien rattrapé le coup avec cette coupe. Elle représente elle aussi un trophée majeur, et nous sommes très heureux de la remporter, car elle nous permet de sauver notre saison".

llTalal Boussouf (Milieu de terrain du CRB) : "Je dédie cette coupe à nos fidèles supporters, qui ont cru en nous et qui étaient nombreux à nous soutenir. La tâche n'a pas été facile, face à une bonne équipe du Mouloudia, mais nous avons puisé au plus profond de nos ressources pour aller chercher ce titre. Certes, nous avons perdu le championnat, mais la coupe a un goût particulier et personnellement, je suis très heureux de l'avoir remportée".

llSofiane Bouchar (Défenseur du CRB) : "Je suis très heureux de remporter cette Coupe. C'est mon 7e titre avec le CRB. On savait que le match allait être difficile et qu'il se jouerait probablement sur des détails. C'est pour cela que nous avons bien préparé cette finale, en appliquant à la lettre les consignes de l'entraîneur. Je pense qu'on a marqué notre but à un moment crucial de la partie et que cette situation a joué un rôle déterminant dans l'issue finale de la rencontre. Concernant mon avenir, pour le moment, je me contenterai de rappeler que je suis revenu au Chabab à titre de prêt. Je vais d'abord savourer cette consécration, après on verra".