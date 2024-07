Le président iranien nouvellement élu, Masoud Pezeshkian, a déclaré dans un message post-électoral, rendu public samedi, que la coopération des citoyens est essentielle pour parcourir le chemin difficile qui s'étend devant eux, promettant son soutien inébranlable à l'unité.

Dans un communiqué, Pezeshkian a indiqué : "Cher Peuple iranien, les élections sont terminées et ce n'est que le début de notre coopération". "Le chemin difficile qui s'étend devant nous ne sera pas facile sans votre coopération, votre empathie et votre confiance", a-t-il ajouté.

Le président nouvellement élu a promis : "Je vous tends la main et je jure sur mon honneur que je ne vous laisserai pas seuls sur ce chemin. Ne nous laissez pas seuls".

Masoud Pezeshkian s'est imposé face à son adversaire conservateur, Saïd Jalili, ancien négociateur en chef sur le nucléaire iranien et Secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, par un écart de 2,7 millions de voix, selon les résultats annoncés au matin de samedi.

La communauté internationale félicite le président élu Masoud Pezeshkian

La communauté internationale a félicité samedi le président iranien élu, le réformateur Massoud Pezeshkian, qui a promis l'unité et la coopération dans la gestion des affaires de son pays.

Dans un message de félicitations, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, en son nom personnel et au nom du Gouvernement et du peuple algériens, ses chaleureuses félicitations à M. Masoud Pezeshkian pour son élection à la présidence de la République islamique d'Iran, lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de ses nobles missions au service des aspirations du peuple iranien frère.

Le président de la République a réaffirmé "sa satisfaction quant au niveau atteint par les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays", soulignant "sa volonté de les renforcer et de les promouvoir au mieux des intérêts des deux peuples frères".

De son côté, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine et l'Iran "jouissaient d'une longue histoire d'échanges amicaux", et que les relations bilatérales avaient connu "un développement sain et régulier depuis l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays il y a plus d'un demi-siècle".

"Face aux paysages régionaux et internationaux complexes, la Chine et l'Iran se sont toujours soutenus mutuellement et sont restés ensemble contre vents et marées, consolidant continuellement la confiance mutuelle stratégique, promouvant régulièrement les échanges et la coopération dans divers domaines, et maintenant une communication et une coordination saines sur les affaires régionales et internationales, ce qui a non seulement bénéficié aux deux peuples, mais a également apporté des contributions positives à la promotion de la paix et de la stabilité régionales et mondiales", a déclaré M. Xi.

Félicitant également M. Pezeshkian, le président russe, Vladimir Poutine, a indiqué que Moscou "comptait renforcer la coopération avec l'Iran dans tous les domaine", selon l'agence Interfax.

Dans un message, cité par l'agence de presse officielle SPA, le roi d'Arabie Saoudite, Salmane ben Abdelaziz, a félicité le président élu iranien, soulignant sa volonté de "poursuivre la coordination et la concertation (entre les deux pays) afin de renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales".

Le royaume d'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran ont repris leurs relations diplomatiques en mars 2023 après sept ans de rupture, dans le cadre d'un accord négocié par la Chine. Autres pays arabes voisins de l'Iran dans le Golfe, le Koweït, le Qatar, les Emirats arabes unis, Bahreïn et Oman ont également adressé leurs félicitations au président iranien élu.

De même, le président syrien Bachar al-Assad a souligné "l'engagement de la Syrie à renforcer les relations stratégiques avec l'Iran" et a souhaité au président élu "du succès dans toutes les entreprises qui préservent la sécurité, la stabilité et la résilience de l'Iran", a rapporté l'agence de presse officielle syrienne SANA.

