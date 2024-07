Le futur Premier ministre britannique Keir Starmer a promis vendredi un "renouveau national" pour le Royaume-Uni, après la victoire écrasante du parti travailliste aux élections législatives qui revient ainsi au pouvoir après 14 ans dans l'opposition. "Nous l'avons fait!", a lancé, triomphal, au petit matin cet ancien avocat de 61 ans, alors que son parti venait de s'assurer une majorité absolue dans le futur Parlement. "Notre tâche n'est rien de moins que de renouveler les idées qui maintiennent l'unité de notre pays, un renouveau national", a-t-il déclaré.

Cette victoire massive vient couronner le travail d'un dirigeant austère et souvent jugé peu charismatique. Il s'est évertué depuis son arrivée à la tête du Labour en 2020 à remanier le parti, le recentrant sur le plan économique et "Le changement commence maintenant", a aussi promis Keir Starmer, alors que la victoire travailliste doit beaucoup au rejet suscité par les conservateurs après une succession de crises et une campagne électorale désastreuse.

Plusieurs anciens ministres et ténors du gouvernement conservateur britannique sortant ont été battus aux élections législatives de jeudi, faisant les frais de la très large victoire des travaillistes. Ces résultats seront potentiellement lourds de conséquences pour l'avenir des Tories, qui vont devoir se reconstruire après leur défaite historique, dans un moment où ils apparaissent divisés, tiraillés entre une aile plus à droite et un courant davantage centriste.