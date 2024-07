Le public de Médéa a vécu, mercredi soir, au troisième jour du Festival national du théâtre comique, de grands moments du quatrième art à la faveur de la présentation des pièces "El-Bahara" et "Ras-El-Aam", en lice pour décrocher la "Grappe d'Or".

Les comédiens de l'association "Ittifak El-Kouloub" (l'entente des cœurs) de M'sila ont laissé une bonne impression auprès du public pour leur jeu dans la pièce "El-Bahara" de Merouane Mansouri.

Une belle prestation a été également réalisée par les comédiens de la troupe du théâtre régional de Batna dans la pièce "Ras-El-Aam", écrite par Hadjira Messaoud et mise en scène par Ali Djebara.

Les deux pièces abordent certaines facettes cachées de l'âme humaine et invitent le public à découvrir les différents sentiments qui traversent l'être humain et leur influence sur son comportement.

Ce sont ces états d'âme qui sont exprimés à travers les rapports tendus entre les membres d'une même famille, dans le cas de "Ras-El-Aam" et se manifestent autrement, sous l'aspect, cette fois-ci, d'une lutte pour la quête d'un gain, dans la pièce "El-Bahara".

"Ras El Aam" c'est l'histoire de deux courants d'idées qui s'affrontent au sein d'une même famille, l'un conservateur, l'autre moderniste et qui, faute de compromis et surtout le manque de franchise et de communication, a failli faire voler en éclats cette paisible famille.

La pièce "El-Bahara" (les marins) de Merouane Mansouri de l'association "Ittifak El-Kouloub" de M'sila, raconte les querelles nées entre les passagers d'un bateau après le décès du capitaine. Chacun prétendant être capable de commander le navire et le mener à bon port.

Pour décrocher ce poste, les prétendants doivent conquérir le cœur de la veuve du capitaine du bateau, mais pour parvenir à cette fin, ils sont mis à l'épreuve de relever le défi qu'elle leur a imposé et celui le gagnant deviendra le nouveau capitaine de l'embarcation.

Le public a beaucoup apprécié les présentations qui lui ont permis de passer d'agréables moments de détente, a-t-on appris auprès de l'assistance.