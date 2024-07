Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, samedi, un entretien téléphonique avec son homologue égyptien, M. Badr Abdel Aty, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a renouvelé ses chaleureuses félicitations à son homologue égyptien pour sa récente nomination à la tête de la diplomatie égyptienne, avant d'évoquer avec lui les moyens de renforcer les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays dans différents domaines, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son frère, le président Abdel Fattah Al-Sissi, précise le communiqué.

Soulignant "l'importance de renforcer la coopération et le partenariat dans les domaines économiques, en adéquation avec les immenses potentialités dont disposent les deux pays", les deux parties sont convenues de "la nécessité d'activer la Grande commission mixte en choisissant une date pour la tenue de sa prochaine réunion dans les meilleurs délais", selon la même source.

Les deux parties sont également convenues de "renforcer leur coordination sur les grandes questions aux niveaux arabe et africain, à leur tête la cause palestinienne et la situation en Libye, pays frère, et dans la région sahélo-saharienne", conclut le communiqué.