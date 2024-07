Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux, samedi, au peuple algérien, à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi qu'à l'ensemble de la nation arabo-musulmane, à l'occasion de l'avènement du nouvel an de l'hégire.

A l'occasion de l'avènement du nouvel an de l'hégire 1446, "anniversaire du départ de notre Prophète QSSSL de la Mecque vers Médine, annonciateur d'une nouvelle ère rayonnante porteuse de bénédictions, de sécurité, de foi, de paix et de fraternité pour l'humanité tout entière, le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, adresse ses vœux au peuple algérien, à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi qu'à l'ensemble de la nation arabo-musulmane, priant Allah Tout-Puissant de renouveler cette occasion qui nous est chère, en préservant la stabilité, la sécurité et la prospérité dont jouit l'Algérie. Bonne fête".