Le Théâtre régional "Abdelkader Alloula" d’Oran (TRO) a adopté, à partir de mercredi dernier, la technologie des visites virtuelles en 3D 360 degrés, a-t-on appris, samedi, du directeur de cet établissement culturel, Mourad Senouci.

"Lancée jeudi dernier à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la jeunesse, cette technologie novatrice vise à assurer une visibilité à l’international au TRO", a déclaré, à l’APS, Mourad Senouci.

Les visites virtuelles suivant la technologie 3D 360 degrés permettent, au public à l'intérieur du territoire national et à l’étranger, de s’offrir des "balades" à distance à travers les divers espaces et structures du temple du 4e art de la capitale de l’Ouest algérien, classé patrimoine national par le ministère de la Culture et des Arts, a fait savoir le même responsable.

Ce service numérique constitue un acquis pour les amateurs de théâtre et un "plus" à même d’enrichir la scène locale du 4e Art et un outil technologique devant permettre au public de prendre connaissance des spectacles proposés par le TRO et d’encourager les artistes algériens et étrangers à y programmer leurs spectacles artistiques.