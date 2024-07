L'Union européenne (UE) a exprimé, vendredi, sa "profonde préoccupation" concernant les ordres d'évacuation sionistes de la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Ghaza, affirmant que cela "exacerbe la situation humanitaire catastrophique".

Dans une déclaration commune, le responsable européen de la politique étrangère, Josep Borrell, et le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, ont déclaré que le bloc européen était "préoccupé" par les ordres de l'armée sioniste d'évacuer les civils de la ville de Khan Younis et par leur impact sur environ 250 000 personnes.

Le communiqué ajoute : "les expulsions forcées exacerbent la situation humanitaire catastrophique".

L'Union européenne a noté que "les ordres d'évacuation (sionistes) dans la ville de Khan Younis menacent la vie des patients et des employés de l'hôpital européen, l'un des rares hôpitaux en activité dans le sud de la bande de Ghaza".

L'Union européenne a souligné en outre que "le cessez-le-feu est désormais devenu plus important". L'UE a appelé également à un engagement à mettre en œuvre les ordonnances de la Cour internationale de Justice (CIJ) rendues les 26 janvier et 24 mai, qui sont considérées comme juridiquement contraignantes, et les résolutions du Conseil de sécurité ordonnant un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire dans toutes les parties de la bande de Ghaza.

Ghaza: des frappes aériennes sionistes détruisent la mosquée historique Ibn Uthman

Les forces d'occupation sionistes ont détruit mercredi la mosquée Ibn Uthman, la deuxième plus grande mosquée historique de Ghaza, la transformant en décombres, rapportent des médias.

Selon des médias, "des avions de guerre (sionistes) ont lancé plusieurs missiles sur la mosquée Ibn Uthman, dans le quartier de Shujaiyya, au centre de la ville de Ghaza, une semaine après le début d'une attaque incessante dans la région".

Selon les experts, "la mosquée Ibn Uthman était la deuxième plus grande mosquée archéologique de la bande de Ghaza, après la Grande Mosquée Al-Omari dans le quartier d'Al-Daraj. La destruction de la mosquée Ibn Uthman constitue une perte importante, qui porte un coup dur à l'histoire ancienne de la ville de Ghaza".

Les habitants du quartier de Shujaiyya appelaient la mosquée la Grande Mosquée en raison de sa vaste superficie et de son emplacement central dans le marché principal du quartier, qui a eu un impact profond sur leur vie depuis sa création il y a plus de 600 ans.

D'une superficie de 2 000 m², avec une cour principale de 400 m², la mosquée Ibn Uthman avait déjà subi des attaques et des démolitions partielles lors des agressions sionistes précédentes contre Ghaza.

L'Indonésie renouvelle son appel pour un soutien à l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU

L'Indonésie a souligné jeudi la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Ghaza, d'une aide humanitaire sans entrave et d'un soutien à l'adhésion à part entière de l'Etat de Palestine à l'ONU.

L'Indonésie a accueilli jeudi une réunion du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP) pour renforcer le soutien à la Palestine.

Au cours de la réunion, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné "le besoin urgent d'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Ghaza, d'une assistance humanitaire sans entrave, de la fin de l'occupation et des colonies illégales et du soutien à l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU", a-t-elle déclaré sur la plateforme "X".

Le bureau des Nations Unies en Indonésie a souligné "le rôle de la diplomatie parlementaire dans la recherche d'une solution juste et durable à la question palestinienne".

"Nous avons eu une discussion productive sur la manière d'obtenir un soutien international pour la Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux Etats grâce au travail du CEIRPP", a déclaré Marsudi.

L'Assemblée générale des Nations unies a soutenu, le 10 mai dernier, la demande de la Palestine à un statut de membre à part entière de l'Organisation (ONU). La Palestine est actuellement un Etat observateur.