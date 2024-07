La période électorale commencera dimanche 14 juillet 2024 et se poursuivra jusqu'à l'annonce des résultats définitifs de l'élection présidentielle", a annoncé jeudi en conférence de presse à Tunis Farouk Bouasker, président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) en Tunisie.

"L'inscription automatique de tous les électeurs non inscrits, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, est prévue pour le 5 juillet 2024. cela implique, également, ceux qui atteindront l'âge de 18 ans le 5 octobre 2024 et qui remplissent les conditions stipulées par le Code électoral", a précisé M. Bouasker.

Le chef de l'ISIE a ajouté qu'une deuxième phase de mise à jour libre serait ouverte dans les centres de vote, à partir du 8 juillet jusqu'au 22 juillet.

Le président tunisien Kaïs Saïed a récemment signé un décret appelant les électeurs aux urnes pour une présidentielle fixée le 6 octobre prochain, rappelle t-on.