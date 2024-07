Neuf personnes ont été tuées lors d’une attaque de miliciens à Abombi, dans le territoire de Djugu (Ituri), en République démocratique du Congo (RDC), rapportent vendredi des médias citant des sources.

Selon des sources citées par des médias, des rebelles de la milice de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) auraient mené, mercredi, une attaque contre l'une des mines d'or de la région de Djugu, dans la province de l'Ituri (nord-est).

Selon les sources, "6 citoyens chinois et 3 soldats congolais auraient été tués dans l'attaque".

Selon les mêmes sources, ces miliciens ont également fait incursion dans d'autres villages de cette contrée dont Blankete et Lodjo-Galay où ils ont incendié plusieurs maisons.

Le porte-parole de l’armée en Ituri, lieutenant Jules Ngongo, a confirmé ce bilan et affirmé que "ces miliciens en débandade, fuient l’offensive de l’armée et se déchainent sur la population civile sans défense".

Des attaques contre des zones minières et des convois de secours des agences humanitaires des Nations unies se produisent régulièrement en Ituri et dans le Kivu, au nord et au sud-est de la République démocratique du Congo.