La porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'aide humanitaire (OCHA), Vanessa Huguenin, a indiqué que plus de 260 000 personnes ont été touchées par l'ouragan Béryl, qui a touché les Caraïbes, et que les évaluations sur cette question se poursuivent.

Déclarant que l'ouragan est tout à fait unique en termes de son intensification rapide, Huguenin a souligné que "l'ouragan Béryl, qui a laissé une traînée de destruction observée d'abord à Grenade et à Saint-Vincent, puis a touché la Jamaïque, pourrait également affecter le Belize et le Mexique aujourd'hui et ce week-end".

Elle a fait savoir que des évaluations sont en cours pour mesurer toute l'étendue des dégâts. Selon les estimations actuelles, "environ 40 000 personnes sont touchées à Saint-Vincent-et-les Grenadines, plus de 100 000 à la Grenade et 120 000 en Jamaïque, encore au début de l'urgence". Ces chiffres, selon elle, "doivent donc être pris avec prudence. Nous continuerons à les évaluer et nous espérons que nous aurons une image plus claire à mesure que le processus progresse".

Expliquant qu'il y avait parfois des difficultés à obtenir les informations nécessaires auprès de ses collègues sur le terrain, Huguenin a souligné que "la plupart des bâtiments dans les zones touchées par l'ouragan ont été endommagés".

Huguenin a indiqué qu'"ils continueront à travailler en étroite collaboration avec les responsables et les partenaires de l'Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe pour évaluer et répondre aux ravages causés par l'ouragan".