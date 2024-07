Le Ghana a obtenu une facilité de financement d'un montant de 100 millions dollars auprès de la Banque mondiale pour développer sa filière cacao.

Cet appui financier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, sur une durée de 4 ans, d'un programme visant à renouveler des plantations de cacaoyers vieillissants, a expliqué Boahen Aidoo, directeur général du Conseil du cacao (Cocobod). D'après M. Aidoo, l'enveloppe servira à financer l'abattage des cacaoyers qui ont vécu 20 ans et plus, la préparation des terres pour de nouvelles plantations et la fourniture de matériel végétal. Deuxième fournisseur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire, le Ghana est confronté à une baisse de sa productivité depuis quelques années. Sa récolte devrait baisser de plus de 40 % pour s'établir à moins de 500.000 tonnes au terme de la campagne de 2023-2024

Selon le Cocobod, l'effet combiné du vieillissement des cacaoyers, de la maladie virale du cacaoyer (Swollen Shoot) et l'exploitation minière illégale (galamsey), fait que plus de 40 % des plantations de cacao du pays ne soient plus productives actuellement.