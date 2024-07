Le "Café des affaires", créé par l’Université Ibn Khalfdoun de Tiaret au cours de l’année universitaire 2023-2023, a contribué à convaincre des investisseurs et des établissements financiers à fiancer des start-up créées par des étudiants, a indiqué, jeudi, le recteur de cet établissement d’enseignement supérieur, Belkomane Berrezoug.

M. Belkomane a déclaré, en marge de la cérémonie de clôture de l’année universitaire, que divers projets inhérents à plusieurs domaines et spécialités à l’instar de la production des huiles de beauté, au développement des systèmes de certaines filières agricoles, à l’élevage de cheptels, ont suscité l’intérêt des investisseurs faisant observer que les procédures visant leur concrétisation ont été déjà entamées.

Il convient de souligner dans ce contexte que l’Université Ibn Khaldoun organise, au niveau de ses facultés des rencontres périodiques appelées "Café des affaires", à la faveur desquelles les étudiants porteurs d’idées innovantes et de projets de startups exposent, devant des investisseurs privés et publics et des gestionnaires d’établissements financiers, leurs projets afin de les faire connaitre et de pouvoir bénéficier de l’accompagnement technique et financier pour les concrétiser sur le terrain, selon les explications fournies par le même responsable. Le recteur de l’Université "Ibn Khaldoun" a ,d’autre part, fait savoir que cette initiative a également contribué à rapprocher l’université de son environnement économique à travers la vulgarisation de son "produit scientifique" constitué souvent de recherches de terrain suscitant l’intérêt des partenaires économiques et financiers.

A rappeler que pas moins de 164 mémoires de fin d’études porteurs de projets de startups ont été enregistrés durant l’année universitaire 2023-2024, ayant reçu le brevet d’invention dans le cadre de l’arrêté ministériel portant sur le mécanisme un diplôme-une startup. Lors de la cérémonie de clôture de l’année universitaire, qui a été marquée par la présence des autorités locales, des représentants de la famille révolutionnaire, d’enseignants et d’employés de l’université, 39 étudiants s’étant distingués lors de leur cursus universitaire ont été honorés, souligne-t-on.