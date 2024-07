Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé, vendredi, dans un communiqué, que les ventes en soldes de la période estivale étaient autorisées à partir du 26 juillet jusqu'au 13 septembre 2024.

Le ministère a appelé les agents économiques à profiter de cette occasion pour lancer ce genre de vente lors de cette période leur permettant de promouvoir leurs activités en proposant des services et des produits à des prix concurrentiels. Il a également appelé les commerçants souhaitant obtenir l'autorisation nécessaire pour ce type de vente à se rapprocher des directions du Commerce et de la Promotion des exportations de wilaya territorialement compétentes accompagnés d'un dossier comprenant une copie de l'extrait du registre de commerce, ou le cas échéant, une copie de l'extrait du registre de l'industrie traditionnelle et de l'Artisanat, une liste des produits concernés par la vente en solde y compris la quantité outre une liste précisant les remises et les anciens prix.

Et de préciser "la vente en solde est autorisée en vertu des dispositions du Décret exécutif n 06-215 du 18 juin 2006 fixant les conditions de réalisation des ventes en solde, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d'usines et des ventes en déballage", indique le communiqué. Les services du ministère du Commerce (Administration Centrale, Directions Régionale et Directions de Wilayas) demeure à la disposition des agents économiques pour toute information ou explication. Il peuvent également consulter le site électronique du ministère sur: www.commerce.gov.dz.