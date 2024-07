Les travaux de l'Assemblée générale (AG) du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), tenus jeudi à Blida, ont été sanctionnés par l'élection de M. Rachid Bouhamed nouveau président de cette organisation économique en remplacement du président sortant Fethi Ammour.

S'exprimant au terme du vote, le nouveau président du CEIMI s'est dit reconnaissant de la confiance placée en sa personne pour la présidence de cette organisation qui compte plus de 1600 entreprises industrielles, s'engageant à n'épargner aucun effort en vue de concrétiser une croissance permanente à cette organisation. Pour sa part, le président sortant a affirmé, lors de sa présentation du bilan de son mandat à la tête du CEIMI (trois ans), sa disposition à continuer de travailler pour contribuer à la dynamisation de l'économie nationale et parvenir au développement durable du secteur économique et industriel. Tenue en présence du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, l'AG a vu également l'élection des membres du bureau exécutif du CEIMI.