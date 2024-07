Le moudjahid Gadouche Miloud, membre de l'Armée de libération nationale (ALN) et un des héros du Ouarsenis durant la glorieuse Guerre de libération est décédé, a-t-on appris vendredi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit. Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes parmi les moudjahidine de la wilaya de Tissemsilt et de toutes les régions du pays, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a rappelé les qualités du défunt, "connu pour son courage, sa bravoure et son dévouement pour le pays". "L'Algérie perd, alors que nous célébrons le 62e anniversaire de l'Indépendance, l'un de ses héros et symboles du Ouarsenis, Puisse Allah l'accueillie en Son vaste paradis", a écrit le ministre dans son message.

M. Rebiga a également "présenté ses sincères condoléances, implorant le Tout Puissant d'accorder au défunt Sa miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille et à ses proches".

El Bayadh: la dépouille du moudjahid Belmabrouk Abdelkader inhumée

La dépouille du moudjahid Belmabrouk Abdelkader, décédé à l’âge de 91 ans, a été inhumée au cimetière de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh), a-t-on appris jeudi de la direction des moudjahidine et des ayants-droit de la wilaya.

Né en 1933 à Labiodh Sidi Cheikh, le défunt moudjahid a rejoint l’Organisation civile du Front de libération nationale en 1958. Il fut arrêté par le colonisateur français et emprisonné en 1960 jusqu’en 1962.

Suite à cette triste nouvelle, le directeur des moudjahidine et des ayants-droit de la wilaya, Ahmed Tirari a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, l’assurant de sa sympathie et de son soutien, implorant Dieu le Tout Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis.