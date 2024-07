Le secrétaire général du Front de la bonne gouvernance, Aissa Belhadi a appelé, samedi à Oued Rhiou (Relizane), les citoyens à participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain.

Présidant une conférence des cadres de sa formation politique, M. Belhadi a souligné que "chaque citoyen est responsable de son droit et de son devoir électoraux de participer directement à la prise de décision politique dans toutes ses dimensions en contribuant, avec force, au succès de l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain et en choisissant l'homme qu'il faut pour diriger les affaires du pays".

Après avoir mis l'accent sur la participation positive à ces élections à travers les bons choix, il a rappelé que son parti "adhère avec conviction aux options stratégiques de l'Etat, avec le peuple algérien pour garantir la stabilité et la continuité dans la bataille de prise de conscience et la voie révolutionnaire que les prédécesseurs ont suivi lors de la glorieuse Révolution de Novembre".

M. Belhadi a insisté sur la fidélité au serment des chouhada à transmettre aux générations montantes, rappelant qu'il ne faut à aucun cas renoncer à l'unité nationale et aux constantes de l'Etat algérien.

La prochaine élection présidentielle, une "occasion renouvelée de renforcer l'unité nationale" (Zerouati)

La présidente du parti Tajamoue Amal El Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a indiqué, samedi à Bordj Bou Arreridj, que l'élection présidentielle du 7 septembre constitue "une occasion renouvelée de resserrer les rangs et de renforcer l'unité nationale".

La présidente du parti TAJ qui intervenait au cours d'un meeting qui a réuni, au complexe culturel Aïcha-Haddad, des militants et des sympathisants de sa formation politique, a souligné que l'élection présidentielle est "une étape importante" et une "précieuse occasion de s'unir et de resserrer les rangs dans un contexte marqué par des changements et des tensions à l'échelle internationale".

Cela nécessite, selon elle, de "renforcer la cohésion nationale pour faire face à toutes les conspirations ourdies contre l'Algérie, ses institutions et son peuple, en raison de ses positions historiques concernant toutes les causes justes".

"Aucune pression ne forcera l'Algérie à courber l'échine" car notre pays est "fort de ses hommes", a-t-elle ajouté, soulignant que la "génération de l'indépendance poursuivra la marche des aïeux, saura relever les défis et sera à la hauteur des aspirations afin de préserver la souveraineté nationale".

Mme Zerouati a également souligné que le parti TAJ, est "engagé, avec toutes ses structures et ses cadres, dans l'effort de faire de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain un succès".

Evoquant le 62ème anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet), la même intervenante a rappelé que "l'Algérie a été libérée par des hommes loyaux et elle est défendue actuellement par des hommes loyaux" avant d'ajouter que le sacrifice suprême des martyrs est aujourd'hui cité en exemple par tous les peuples.

"L'Algérie se porte bien tant que son armée nationale populaire, gardienne vigilante de ses frontières, se porte bien", a-t-elle encore martelé avant de conclure son discours en saluant les "positions fermes de l'Algérie, peuple et dirigeants, vis-à-vis de la question du peuple palestinien que notre pays soutient de manière inconditionnelle au moment où il est soumis à un génocide par l'entité sioniste".