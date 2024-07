Une convention a été signée, jeudi à Alger, entre le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et Algérie Télécom portant raccordement des écoles primaires à l'échelle nationale à internet.

La convention a été signée par le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Larbi Merzouk, le PDG d'Algérie Télécom, Adel Bentoumi, en présence du Secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, Abdelouahab Bara et de la Secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, Dina Lila Soualili.

A cette occasion, M. Merzouk a affirmé que cette convention régirait la fourniture des services de télécommunications au profit des écoles primaires, à travers des abonnements mobile et internet.

Il a estimé que la signature de ce document parallèlement aux festivités commémorant la fête de l'indépendance et de la jeunesse, intervenait « en consécration du processus de promotion de l'École algérienne, en tant que flambeau du savoir et socle du nationalisme et de la citoyenneté ».

Il a rappelé, dans ce contexte, que le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune « a affirmé, à plusieurs reprises, l'importance d'accorder tout l'intérêt à la garantie des conditions nécessaires en matière d'enseignement et de scolarisation des enfants de ce pays », préconisant de « généraliser cette initiative à toutes les régions du pays sans exclusivité aucune ».

De son côté, le PDG d'Algérie Télécom a souligné l'importance de cette convention qui vise, selon lui, à assurer « les meilleurs services de communication liés au mobile et à l'internet dans les écoles primaires, à travers l'ensemble du territoire national ».