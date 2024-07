Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la Fête de l'indépendance (5 juillet 1962-2024), dont voici la traduction APS :

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux, Prières et Paix sur le Sceau des prophètes,

Chères citoyennes, chers citoyens

L'histoire de l'Algérie est jalonnée d'étapes phares et mémorables dont l'évocation nous inspire fierté et grandeur, et qui sont autant d'occasions pour nous remémorer les sacrifices consentis, tirer des enseignements et renouveler notre serment.

Le 62e anniversaire de notre indépendance nationale que nous célébrons ces jours-ci marque le couronnement de toutes les étapes mémorables ayant pour prémices la Révolution de novembre 1954.

Si toutes les nations du globe ayant vécu les affres du colonialisme font de la date de leur indépendance un repère de gloire et une fête nationale pour exalter les hauts faits, notre fête d'indépendance nationale est bien plus que cela. Elle est prépondérante car la colonisation de peuplement que nous avons endurée et combattue pendant un siècle et un tiers de siècle est sans égale dans les annales du colonialisme.

Qui plus est, la lutte acharnée livrée par notre peuple pour vaincre ce colonialisme destructeur à travers les résistances populaires, le mouvement national et la glorieuse Révolution de libération est sans égale dans les autres nations, que ce soit en termes de sacrifices et de résilience du peuple ou de férocité de l'ennemi. Il suffit de rappeler le chiffre d'un million et demi de Chouhada pour que chacun à travers le monde mesure l'ampleur des sacrifices et la grandeur des épopées et des hauts faits.

C'est pour nous une immense fierté et un legs inestimable.

Fidèle à l'héritage des Chouhada et à notre glorieuse Révolution, l'Algérie est pleinement consciente que l'indépendance dont nous jouissons aujourd'hui a été arrachée au prix de rivières de sang pur et de caravanes de symboles qui se sont sacrifiés pour la liberté. Aussi, nous resterons mobilisés pour honorer ces sacrifices, préserver le legs des Chouhada et protéger notre patrie afin que d'autres jalons soient posés dans l'édifice de l'Algérie rêvée par les vaillants Chouhada.

Chères citoyennes, chers citoyens, Attachée à la référence novembriste et mesurant la symbolique de l'indépendance et la portée de son évocation, l'Algérie avance aujourd'hui résolument sans jamais perdre de vue, dans tous ses choix, décisions, positions et projets, ce que la Révolution de novembre a tracé et l'indépendance à laquelle elle a abouti, une indépendance que le monde entier sait avoir été arrachée au prix d'un lourd tribut.

Chères citoyennes, chers citoyens,

Nul n'ignore que la période que nous avons traversée était pleine de défis, que ce soit sur le plan intérieur ou extérieur, mais la sincérité et la détermination des hommes et la conscience de la noblesse de la mission annonçaient toujours la victoire malgré la multitude d'obstacles. Oui, l'Algérie a triomphé. Elle a triomphé en retrouvant le giron de ses enfants, l'honneur de son nom et la place qui lui sied. L'Algérie a réussi à redonner confiance en un avenir meilleur, à renforcer la cohésion nationale, à raviver l'espoir et à relancer l'économie. Elle a aussi réussi à conforter les catégories vulnérables et à gagner la confiance des jeunes femmes et des jeunes hommes. Elle a retrouvé l'image qui lui sied aux niveaux régional et international. L'Algérie a triomphé par sa voix audible et sa place préservée dans le concert des nations. Elle a triomphé en éveillant les consciences, de par le monde, sur la situation humanitaire tragique en Palestine, pays frère.

Les triomphes se sont succédé dans tous les domaines, mais le meilleur reste à venir grâce à Dieu.

Chères citoyennes, chers citoyens

L'évocation de notre indépendance nationale renforce notre détermination et nous permet de mesurer la chance que nous avons d'appartenir à un pays de la grandeur et de l'importance de l'Algérie, ce grand pays qui a toujours su compter sur ses enfants, même dans les pires circonstances, ses enfants qui ont toujours répondu présents à son appel. Ce pays que nous chérissons et auquel nous répondons présents à chaque fois qu'il est question d'une échéance sensible et cruciale pour en être dignes.

Vive l'Algérie indépendante, glorieuse et à l'avenir prometteur. Une Algérie qui se remémore à chaque instant les gloires de sa révolution et les fruits de son indépendance.

Je saisis cette glorieuse occasion pour me recueillir à la mémoire de nos vaillants Chouhada et féliciter mes sœurs Moudjahidate et mes frères Moudjahidine, priant Allah Tout Puissant de leur prêter santé et longue vie.

Vive l'Algérie

Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada,

Que la paix et les bénédictions d'Allah vous accompagnent".

Le président de la République a présidé la cérémonie de remise de grades et médailles (MDN)

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi au Palais du Peuple à Alger, la cérémonie de remise de grades et de médailles à un nombre d’officiers généraux et d'officiers supérieurs, à la veille des festivités commémoratives du 62ème anniversaire de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

A l'entame de cette cérémonie, le Général d'Armée, Chef d’Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu, tout d’abord, à "exprimer ses vifs remerciements à Monsieur le président de la République d’avoir bien voulu présider personnellement cette cérémonie qui constitue une opportunité pour honorer les cadres du ministère de la Défense nationale, pour les efforts déployés, avec responsabilité et habileté, dans l'accomplissement de leurs missions". "De prime abord, il m'est agréable d'exprimer, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, d'avoir bien voulu présider personnellement la cérémonie de remise de grades et de médailles aux cadres de l'Armée nationale populaire", a indiqué le Général d'Armée.

"Cette cérémonie intervient au cœur de la célébration de l'une des dates phares de notre illustre histoire, à savoir le 62ème anniversaire de la Fête de l'indépendance nationale qui grave dans notre esprit le sens de la victoire, la détermination permanente à défendre notre pays et sa décision souveraine et d'œuvrer pour son épanouissement, pour l'unité de son peuple et son renouveau civilisationel, et qui nous insuffle également les sentiments de fierté envers nos gloires et les héros de la première génération de l'éternel Novembre", a-t-il ajouté.

"A travers cette occasion, chère au cœur des patriotes loyaux, nous accomplissons également le devoir de gratitude, de loyauté et de reconnaissance envers les héros de l'Algérie qui ont préservé le legs, et nous renouvelons le serment que nous avons fait devant les martyrs des vaillantes résistances populaires et de la glorieuse Révolution de libération nationale, qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, ainsi que les martyrs du devoir national, qui ont mis en échec le sombre projet du terrorisme barbare et préserver le caractère républicain de l'Etat et son régime démocratique", a-t-il affirmé.

"Pour en venir à cette traditionnelle cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers relevant de nos Forces armées et à des personnels civils assimilés, coïncidant avec cette glorieuse fête nationale, il s'agit d’un témoignage de considération et de reconnaissance pour les efforts consentis, avec responsabilité et habileté, par ces cadres, hommes et femmes, dans l'accomplissement des missions assignées, notamment ceux d'entre eux déployés tout au long des frontières de notre cher pays", a-t-il poursuivi.

Le Général d’Armée a souligné que "le soutien permanent apporté par Monsieur le président de la République à l'institution militaire ne peut que renforcer la détermination de ses cadres et personnels à poursuivre le processus de développement et de modernisation de l’appareil de défense".

"Je suis pleinement convaincu que votre haute supervision de cette cérémonie et le soutien que vous ne cessez d’apporter à l'institution militaire auront un grand impact sur le moral de nos personnels, toutes catégories confondues, et les pousseront à hâter et à accélérer le rythme pour remporter l’enjeu du développement de nos Forces armées, de hisser leurs capacités de combat et leur niveau de préparation à la hauteur de la noblesse de ses missions nationales et constitutionnelles", a-t-il dit. "La remise de grades et de médailles à un nombre d'officiers, de sous-officiers et de personnels civils, en cette glorieuse occasion nationale, revêt une forte symbolique et constitue une tradition louable, qui ancre les coutumes de notre chère patrie et de notre institution militaire. Elle constitue également une opportunité renouvelée à travers laquelle les cadres de l'Armée Nationale Populaire et ses personnels récoltent les fruits de leur travail par la promotion dans le grade et la décoration en médailles, en guise de reconnaissance à leurs efforts et par considération à leur persévérance au service de notre armée authentique et de notre chère Patrie", a-t-il relevé.

"Enfin, et au nom de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, je tiens à renouveler mes chaleureuses félicitations à tous ceux qui ont été promus aux grades supérieurs et décorés de médailles", a-t-il mentionné.

Par la suite, le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a décoré le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP de la Médaille de Bravoure de l'Armée nationale Populaire, avant de procéder, en compagnie du Général d’Armée et du Commandant de la Garde Républicaine, à la remise de grades et de médailles à un nombre d'officiers généraux, d'officiers supérieurs et de personnels civils assimilés, conclut le communiqué.

Le président de la République signe deux décrets présidentiels portant mesures de grâce (communiqué)

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé deux décrets présidentiels, le premier portant mesures de grâce en faveur de 8.049 détenus et le deuxième concernant les détenus ayant obtenu des diplômes d'enseignement ou de formation durant l'année 2023-2024, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé deux décrets présidentiels, après consultation du Conseil supérieur de la magistrature, le premier portant mesures de grâce en faveur de 8.049 détenus et le deuxième concernant les détenus ayant obtenu des diplômes d'enseignement ou de formation durant l'année 2023-2024", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.

"Sont exclus de cette grâce présidentielle les personnes condamnées pour des crimes liés au terrorisme, à l'homicide et au meurtre, à l'évasion, à l'espionnage, aux conspirations contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité territoriale, le faux en écritures publiques, ainsi que les crimes d'usurpation d'identité, de coups et blessures volontaires entraînant une infirmité, l'agression contre les ascendants ou les mineurs, l'atteinte à la pudeur et le viol, le kidnapping, la traite des êtres humains ou le trafic d'organes, les bandes de quartier, l'incendie volontaire de biens, l'agression contre les fonctionnaires et les institutions de l'Etat et les fonctionnaires de la santé, l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données visant la défense nationale, les organismes ou les institutions de droit public, le trafic de migrants, les crimes liés aux drogues sous toutes leurs formes, les crimes de contrebande et de corruption, ainsi que les crimes de change et de mouvement des capitaux, les délits et crimes d'association de malfaiteurs, le vol qualifié et le vol qualifié aggravé de violence et de menace, les repris de justice condamnés définitivement pour d'autres délits de vol, le faux-monnayage, les crimes de discrimination et de discours haineux, les crimes de fraude, de falsification, de monopole et de spéculation illicite sur les marchandises, ainsi que les auteurs des crimes punis par la loi régissant les établissements pénitentiaires et la réinsertion sociale des détenus", précise le communiqué.