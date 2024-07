Le match MC Alger - CR Belouizdad, prévu le vendredi 5 juillet au stade du 5-Juillet d'Alger (17h00), sera la 14e opposition entre des clubs de la capitale en finale de la Coupe d'Algérie de football, depuis la première édition de l'épreuve populaire en 1963.

Le premier derby algérois en finale s'était déroulé en 1966, entre le CR Belcourt (Belouizdad actuellement) et le RC Kouba (3-1).

Lors des éditions de 1969 et 1970, l'USM Alger et le CR Belcourt ont animé les finales, rejouées et remportées toutes les deux par le Chabab. A l'époque, le règlement stipulait qu'en cas de nul, la finale sera rejouée. Le premier "big derby" entre l'USM Alger et le MC Alger a eu lieu en 1971. Les "Vert et Rouge" l'avaient emporté sur le score de 2 à 0.

Deux ans plus tard, le MCA récidive face au même adversaire, en s'imposant cette fois-ci (4-2), dont un but inscrit par le gardien de but Abdennour Kaoua, reconverti en joueur de champ suite à la blessure de feu Aïssa Draoui. Le 1e mai 2013, l'USMA avait infligé au MCA sa première défaite en finale de "Dame Coupe", grâce à un but inscrit en première période, sur un superbe coup franc direct du latéral gauche Mokhtar Benmoussa. Ce jour-là, le club de Soustara avait vaincu le signe indien, après quatre défaites consécutives face à ce même adversaire. Le dernier derby algérois disputé en finale remonte au 1er mai 2016. Le MCA et le NAHD se rencontraient pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition, et ce sont finalement les gars de Bab El-Oued qui avaient réussi à s'imposer (1-0), inscrit sur un tir puissant du latéral droit Abderrahmane Hachoud.

L'USMA détient le record de derbies disputés en finale avec 10 apparitions, suivie du MC Alger (7) et du CR Belouizdad (6).

Les "finales-derbies" algéroises :

1966 : CR Belcourt - RC Kouba 3-1

1969 : CR Belcourt - USM Alger 1-1, 5-3 (rejouée)

1970 : CR Belcourt - USM Alger 1-1, 4-1 (rejouée)

1971 : MC Alger - USM Alger 2-0

1973 : MC Alger - USM Alger 4-2

1978 : CR Belouizdad - USK Alger 0-0 (CRB aux t.a.b 3-0)

1982 : DNC Alger - MA Husseïn Dey 2-1

1988 : USK Alger - CR Belcourt 0-0 (USKA aux t.a.b 6-5)

2003 : USM Alger - CR Belouizdad 2-1 (but en or)

2006 : MC Alger - USM Alger 2-1

2007 : MC Alger - USM Alger 1-0

2013 : USM Alger - MC Alger 1-0

2016 : MC Alger - NA Husseïn-Dey 1-0.

Beaumelle (MC Alger) : " Nous avons envie de marquer l'histoire"

L'entraîneur du MC Alger Amir Beaumelle a indiqué mercredi, à deux jours de la finale de la 57e Coupe d'Algérie de football, vendredi face au CR Belouizdad au stade du 5-juillet 1962 d'Alger (17h00), que son équipe, sacrée championne d'Algérie 2024, a envie de "marquer l'histoire", en visant le second titre de la saison.

" Je veux aller au bout de cette saison historique, on a envie de finir cet exercice en beauté, ce qu'on a fait est incroyable, on a encore faim. On a envie de marquer l'histoire", a affirmé le coach du "Doyen" lors d'une conférence de presse, tenue à la salle de conférences du stade olympique du 5-juillet 1962.

Le club phare de Bab El-Oued, qui s'apprête à disputer sa 10e finale, s'est qualifié en éliminant en demi-finale, le CS Constantine (2-1, a.p), alors que le Chabab a passé l'écueil de l'USM Alger (0-0, aux t.a.b : 3-1).

Le Mouloudia aspire à remporter le deuxième doublé de son histoire, après celui de 1976, qui s'est transformé quelques mois plus tard en triplé avec le titre de la Coupe d'Afrique des clubs champions.

"On s'est préparé comme pour tous les matchs qu'on a pu faire cette saison. On n'a pas voulu bousculer les choses, changer quelque chose qui marche, ce serait prendre des risques. Au fur et à mesure que le match s'approche, on a réduit l'effectif pour que les joueurs se sentent concernés le plus possible. Aujourd'hui, j'ai 19 joueurs et trois gardiens, certains savent s'ils seront dans le groupe ou pas", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner : "C'est vrai que nous avons remporté le titre du championnat, mais la Coupe d'Algérie est une compétition différente. L'objectif du club avant l'entame de la saison 2023-2024 c'était de jouer à fond nos chances en championnat et en Coupe."

L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire (2020-2022) s'attend à un duel serré entre les deux finalistes. "C'est la première fois que les deux clubs s'affrontent à ce stade de l'épreuve, donc c'est une finale inédite. Le champion va défier son dauphin, donc ce sont les deux meilleurs équipes du championnat qui vont jouer cette finale. L'idée est de progresser et de trouver la faille face à cette belle formation du CRB qui, sur les quatre dernières saisons, était l'équipe à battre."

Pour l'entraineur du MCA, la motivation sera l'aspect le plus fort de cette finale. "La motivation de jouer une finale au stade du 5-juillet reste quelque chose de plus fort. Nous allons jouer à une date historique, au stade du 5-juillet, devant le président de la République et nos supporters qui veulent forcément le doublé. Tous les aspects seront importants, mais l'aspect motivationnel de jouer une finale reste le plus fort."

A deux jours de cette finale, l'entraîneur du MCA a révélé le message qu'il a lancé à ses joueurs : "J'ai dit aux joueurs : restez cohérents, structurés, et organisés, mais tout en prenant vos responsabilités et surtout du plaisir. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu, faites ce que vous faites depuis le début de la saison".

Enfin, Amir Beaumelle a tenu à rassurer sur l'état de santé du maître à jouer Youcef Belaïli, co-meilleur buteur de la saison 2023-2024 et meilleur passeur.

"Lors du dernier match du championnat face au MC Oran, Belaïli a eu une luxation de l'épaule, mais il est complétement rétabli grâce aux efforts du staff médical, il est apte à 100% pour cette finale."

Paqueta (CRB) : "On va jouer sans la moindre pression"

L'entraîneur brésilien du CR Belouizdad Marcos Paqueta a déclaré mercredi que son équipe allait aborder la finale de la 57e Coupe d'Algérie de football, vendredi face au MC Alger au stade du 5-juillet 1962 (17h00), "sans la moindre pression", pour viser le 9e trophée dans l'histoire du club.

"On va jouer cette finale sans la moindre pression, nous devons juste bien se préparer pour aborder ce match avec toutes nos forces. Les joueurs sont prêts et conscients de la mission qui les attend. Nous avons réussi à nous qualifier pour la cinquième fois de rang à la Ligue des champions, il nous reste désormais à aller chercher la 9e Coupe d'Algérie dans l'histoire du club", a indiqué le coach du Chabab lors d'une conférence de presse, tenue à la salle de conférences du stade olympique du 5-juillet 1962.

Le club de Laâquiba, qui s'apprête à disputer la treizième finale de son histoire, s'est qualifié au dernier stade de l'épreuve populaire, en battant en demi-finale, l'USM Alger (0-0, aux t.a.b : 3-1), alors que le MCA a éliminé le CS Constantine (2-1, a.p).

"Nous avons affronté le MCA en championnat (aller : 0-0, retour : 0-0), mais le rendez-vous de vendredi sera différent, il s'agit d'une finale. Les joueurs se respectent mutuellement, ça va se jouer sur de petits détails", a-t-il ajouté.

Evoquant le volet préparation, Paqueta s'est montré satisfait, estimant que les joueurs "sont prêts sur tous les plans". " Nous sommes en fin de saison, les joueurs sont forcément fatigués. Après avoir pris connaissance de la date de cette finale, nous avons entamé la préparation effective de ce match, je pense que nous avons bien travaillé, je remercie tous ceux qui ont contribué à ces préparatifs pour permettre aux joueurs d'être à 100% de leurs moyens".

Interrogé sur le maître à jouer du "Doyen", Youcef Belaïli, l'ancien sélectionneur de l'équipe brésilienne (U20) n'a pas tari d'éloges sur le N.10 du MCA, tout en soulignant qu'il n'y aura pas de plan "anti-Belaïli". " Il n'y aura pas un plan anti-Belaïli, c'est un très bon joueur, il y a d'autres joueurs au MCA qui sont également talentueux à l'image de Tabti.

Notre effectif est composé aussi d'excellents éléments, capables de faire la différence, pour peu qu'ils soient prêts le jour J."

Et de conclure : " Les deux clubs se connaissent bien, l'une ou l'autre équipe va préparer certainement une surprise, ce qui fera probablement la différence dans cette finale."

Pour rappel, il s'agit de la deuxième finale de rang pour le CRB, battu lors de la précédente édition par l'ASO Chlef (1-2, atp), au stade Miloud-Hadefi d'Oran.