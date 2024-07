Le délégué technique du Comité international paralympique (IPC), Tarek Souaie, désigné par l'instance pour suivre le Championnat national de para-athlétisme, qui s'achève ce mercredi à Oran, a salué les progrès réalisés par ce sport en Algérie, estimant que le Complexe sportif Miloud-Hadefi, qui accueille la compétition, ''a tout pour accueillir les plus grandes compétitions internationales".

A ce propos, le technicien tunisien a déclaré à l'APS : " D'excellents résultats sont enregistrés dans ce championnat national marqué par une forte concurrence et une participation importante, en présence de plus de 500 athlètes des deux sexes, issus de différents clubs algériens.

J'ai noté en eux une nette volonté de briller et réaliser des records". "Ma présence en Algérie a pour but de suivre la compétition et approuver les résultats des athlètes classés au niveau international, à l'image de ceux qualifiés pour les Jeux Paralympiques de Paris (28 août - 8 septembre 2024), sachant que la date limite pour réaliser les minimas donnant accès à cet évènement est fixée pour le 5 août prochain", a-t-il précisé. Le même interlocuteur a estimé, en outre, que le championnat national, qui a commencé lundi, est "un bon test pour les membres de l'équipe nationale algérienne de para-athlétisme afin d'améliorer leurs performances dans diverses spécialités et classes, et aussi une occasion pour la Fédération algérienne handisport (FAH) d'évaluer l'état de forme de ses athlètes avant d'arrêter la liste finale pour les Jeux Paralympiques''.

Appelé à donner son avis sur les internationaux algériens, M. Souaei a prédit "une participation honorable" lors de du rendez-vous de Paris, "après le bon visage qu'ils ont montré lors du championnat du monde, il y a quelques semaines au Japon, et au cours duquel ils ont remporté 13 médailles de différentes couleurs, ce qui a permis à l'Algérie de se positionner en tête du classement des sélections arabes participantes".

Et de poursuivre : " je crois que le niveau des athlètes de cette catégorie est en constante évolution, ceux d'athlétisme, par exemple, réalisent des performances qui se rapprochent de celles de leurs homologues valides. Je me rappelle, d'ailleurs, que le coureur algérien Abdellatif Baka avait réalisé, lors des jeux Paralympiques de Rio de Janeiro (2016) un chrono meilleur que celui du médaillé d'or des 800 mètres des jeux olympiques dans la même spécialité''. Soulignant l'importance de mettre les athlètes handicapés dans les "meilleures conditions" pour donner le meilleur d'eux-mêmes, le représentant de l'IPC s'est dit "impressionné" par le Stade Miloud-Hadefi, qui donne à ces athlètes l'occasion de briller, "étant donné qu'il est conçu aux critères modernes", s'est-il réjoui.

Au passage, il en a profité pour appeler les responsables de ce sport en Algérie à exploiter cet important équipement sportif afin de concourir à l'accueil des plus grandes compétitions régionales et internationales, assurant avoir constaté ''un intérêt particulier des autorités locales pour ce sport à travers ma discussion avec le wali Saïd Sayoud, au cours de la journée inaugurale du championnat", a-t-il encore dit.