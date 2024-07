Le WO Boufarik a été sacré champion d'Algérie de basket-ball pour la dixième fois de son histoire, en s'imposant devant le TRA Draria sur le score de 60 à 41 (mi-temps : 27-25), pour le compte de la deuxième manche de la finale de la Super-Division disputée mardi à Staouéli.

Vainqueurs lors de la première manche à domicile (83-59), les coéquipiers de l'infatigable meneur des Orange et Vert, Abdelhalim Kaouane (43 ans), renouent avec le titre de champion d'Algérie après plus de 22 ans d'attente et reste en course pour le doublé Coupe-Championnat de la saison 2024.

Dans cette deuxième manche de la finale, les protégés du coach Sofiane Boulahya se sont adjugés le premier quart-temps (16-10) avant de rejoindre les vestiaires avec deux points d'écart (27-25). En deuxième mi-temps le Cinq de Boufarik a porté son avance à neuf points à la fin du troisième quart-temps (44-35), avant de finalement s'imposer avec 19 points d'avance (60-41). En finale de la Coupe d'Algérie, programmée le 12 juillet, le WO Boufarik (double détenteur du trophée) affrontera l'USM Alger.

Résultats de la finale de la Super-Division :

1re manche - Vendredi 28 juin:

WO Boufarik - TRA Draria 83-59

2e manche - Mardi 2 juillet :

TRA Draria - WO Boufarik (41-60).