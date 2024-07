Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mardi, le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ousmane Dione, et la délégation l'accompagnant, avec lesquels il a abordé les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, à travers l'échange d'expertises et l'appui technique dans les projets de développement des énergies renouvelables et dans le secteur de l'énergie et des mines, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de ses cadres, les deux parties ont discuté des "possibilités de coopération entre l'Algérie et la Banque mondiale, notamment en ce qui a trait à l'échange d'expertises et à l'appui technique dans les projets en cours et à venir, en particulier dans le domaine du développement des énergies renouvelables, dans le cadre des efforts de l'Algérie en matière de réduction de ses émissions et dans le secteur de l'énergie et des mines en général", précise le communiqué.

A cette occasion, M. Arkab a présenté "un aperçu des principaux axes de la politique énergétique de l'Algérie et des différents programmes de développement du secteur, notamment les hydrocarbures et leurs infrastructures, l'électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et le développement de l'hydrogène". Le ministre a également évoqué le programme national de dessalement de l'eau de mer, les projets visant à soutenir la croissance économique et le rôle du secteur de l'énergie et des mines dans la couverture des besoins nationaux en énergie (électricité, gaz et produits pétroliers) et la couverture énergétique à long terme à travers de grands projets en matière de production et de transport de l'électricité, ajoute la même source.

M. Arkab a aussi rappelé la contribution de l'Algérie à la sécurité énergétique mondiale, notamment aux niveaux régional et africain, notamment en termes de régularité, de stabilité et de fiabilité en matière d'exportation du gaz, à travers des projets d'augmentation des capacités de production et le développement des industries de transformation des hydrocarbures, citant le développement de la pétrochimie et l'augmentation du taux de réduction des émissions et de captage du carbone dans le cadre de la diminution de l'empreinte carbone dans les industries pétrolière et gazière.

Dans le même sillage, M. Arkab a présenté les plans de développement du secteur minier et de transformation des ressources minières localement via les projets structurants lancés par le secteur tels que le projet de développement de la mine de Gara Djebilet, le projet de phosphate intégré, le projet d'exploitation du zinc et du plomb et bien et d'autres projets d'exploitation des ressources minières pour approvisionner les différentes industries manufacturières en matière première locale qu'on importait de l'étranger par le passé, rappelant les différents projets pour une transition énergétique fluide à travers le développement des énergies nouvelles et renouvelables en Algérie.

Pour sa part, M. Dione s'est dit satisfait de cette rencontre, qui lui a permis de prendre connaissance des perspectives du secteur de l'énergie et des mines en Algérie, notamment en ce qui concerne la diversification des sources d'énergie.

Le responsable de la Banque mondiale a salué "tous ces résultats positifs réalisés par l'Algérie dans divers domaines", soulignant que la Banque mondiale était "disposée à intensifier sa coopération et ses échanges avec l'Algérie, notamment dans le domaine du développement des énergies renouvelables, à travers la mise en place d'une équipe de travail chargée d'étudier les possibilités de développement de l'énergie éolienne en Algérie", conclut le communiqué.