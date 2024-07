Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné, mercredi à la nouvelle

ville de Sidi Abdellah (Alger), le coup d'envoi de l'opération de distribution de 251.890 unités de logements, toutes formules confondues, à travers le territoire national.

Le coup d'envoi a été donné par l'inauguration de la Cité Othmane-Belouizdad, qui compte 13.300 logements, en présence des deux fils du Moudjahid symbole.

S'étendant sur une superficie de 107 hectares, ce pôle urbain comprend 343 bâtiments de 9 étages et des structures intégrées.

Dans son exposé sur le programme de distribution des logements prévu à l'occasion de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi, a fait savoir que le programme comprenait 67.370 unités de logements de type location-vente, 46.308 unités de type public locatif, 94.305 aides à l'habitat rural, 27.185 aides à l'auto-construction dans les lotissements sociaux, 14.146 logements promotionnels aidés (LPA) et 2.576 logements promotionnels libres (LPL).

Le président de la République a procédé à l'inauguration de ce pôle urbain en présence du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi et du wali d'Alger, M. Mohamed Abdenour Rabehi.

Tebboune procède à l'inauguration du stade de Douera

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé mercredi à l'inauguration du stade de football de Douera (Alger), baptisé au nom du Chahid de la glorieuse Guerre de libération nationale, Ali Ammar dit "Ali La Pointe". Cette inauguration intervient dans le cadre de la visite de travail et d'inspection qu'effectue le président de la République dans la wilaya d'Alger.