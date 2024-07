L'Algérie a réalisé des résultats positifs en matière de vaccination contre différentes maladies et épidémies au titre de sa politique de prévention sanitaire, a indiqué, mercredi à Oran, le Directeur général de l'Institut national de la santé publique, Dr Bouamra Abderrazek.

Dr Bouamra a souligné, lors d'une rencontre régionale de formation des médecins et gestionnaires des programmes de vaccination, organisée à partir de ce jour par l'Observatoire régional de la santé d'Oran, que "l'Algérie a réussi, grâce aux capacités matérielles et humaines qu'elle a mobilisées au cours des dernières années, à atteindre de grands résultats positifs dans le domaine de la vaccination".

Il a ajouté que le succès du programme national de vaccination en Algérie a permis de réduire le taux de mortalité infantile, atteignant 17 décès pour 1.000 naissances, ces dernières années, alors qu'il était estimé à environ 180 décès pour 1.000 naissances au lendemain de l'indépendance.

L'Algérie a également réussi à lutter contre plusieurs maladies et épidémies, dont la varicelle, la poliomyélite, la rougeole et autres, selon le même responsable, qui a déclaré que l'Institut national de la santé publique, en coopération avec le ministère de tutelle, a récemment lancé un programme de formation au profit des médecins et des responsables des programmes de vaccination au niveau de wilayas, leur permettant d'échanger expertises et expériences, sachant que le lancement a été effectué à partir des wilayas de l'Ouest du pays et l'opération sera généralisé au reste du pays lors de l'étape suivante.

La Directrice de l'Observatoire régional de la santé d'Oran, Nawel Belarbi, a indiqué que cette rencontre de formation de deux jours, en présence de 100 médecins et gestionnaires de programmes de vaccination au niveau de dix wilayas de l'Ouest du pays, porte sur des communications sur le programme national de vaccinations, animées par des praticiens de l'Observatoire régional de la santé d'Oran, des directions de la santé d'Oran et de Relizane.

L'assistance participe aussi à des ateliers traitant entre autres le système d'information, la qualité des données comme moyen de prise de décisions dans la programmation de campagnes de vaccination et la stratégie de communication comme moyen de sensibilisation à l'importance de ces programmes.