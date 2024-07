La première promotion de l’Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, de l’environnement et du développement durable implantée dans la commune de Fesdis (Batna) est sortie mardi, en présence du wali, Mohamed Benmalek.

Cette promotion qui porte le nom du défunt chercheur et ancien ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique Dr. Abdelhak Rafik Bererhi (1940-2018) est composée de 47 étudiants qui ont suivi une formation de quatre ans dans les filières "des énergies renouvelables" et "du génie des réseaux industriels et l’intelligence artificielle".

La cérémonie tenue en présence d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants a été marquée par la signature de conventions de partenariat entre l’école et plusieurs sociétés du secteur des énergies renouvelables portant sur le renforcement de la coopération entre les deux secteurs public et privé.

Des contrats de travail direct ont été signés à l’occasion avec 10 étudiants majors de promotion par ces entreprises convaincues de la compétence des diplômés de l’école à apporter un plus au service de l’économie locale et nationale, a-t-on indiqué à l’occasion.

La directrice de l’école, Pr. Leïla Mokhneche a donné un aperçu sur l’évolution de cet établissement de l’enseignement supérieur dont l’ouverture remonte à l’année universitaire 2020-2021, les formations assurées et les perspectives de recherche. L’école accueille actuellement 885 étudiants de tout le pays qui suivent des formations dans les cinq spécialités des "énergies renouvelables", "du génie des réseaux industriels et l’intelligence artificielle", "la microélectronique", "la conception des circuits électriques" et "l’hydrogène vert". Cette dernière filière a été ouverte dans le cadre d’un réseau thématique rassemblant sept établissements universitaires du pays.