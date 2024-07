La Commission issue de la Coalition des partis de la majorité parlementaire (parti du Front de libération nationale +FLN+, Rassemblement national démocratique +RND+ et Front El Moustakbal) s'est réunie, mardi, au siège du RND à Alger.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Secrétaire général du RND, Mustapha Yahi, a précisé que "cette réunion de concertation et de coordination reflète le souci des trois formations politiques d'être au service du peuple et du pays pour un avenir prometteur", soulignant que le travail de ces partis "se poursuit en vue de la tenue d'une conférence nationale le 13 juillet". M. Yahi a, par là même, invité les élites politiques à "participer au processus de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain à travers l'intensification des actions de proximité et la mobilisation des citoyens".

Il a, par ailleurs, salué les réalisations accomplies par l'Algérie ces dernières années, réitérant l'attachement de son parti à "se tenir aux côtés de l'Etat et de ses institutions".