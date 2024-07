Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie a réalisé de grands progrès dans le domaine de la recherche scientifique, saluant les efforts consentis par l'Armée nationale populaire (ANP), notamment en ce qui concerne la recherche de nouveaux outils scientifiques.

Dans son allocution reprise d'un documentaire intitulé "Des élites dignes de poursuivre la marche", diffusé, mardi soir, sur la Télévision algérienne, et produit par la Direction de la communication, de l'information et de l'orientation de l'Etat-major de l'ANP, le président de la République a salué "les efforts consentis par l'ANP, notamment en ce qui concerne la recherche de nouveaux outils scientifiques à même de conférer à l'Algérie une plus grande immunité".

Le président de la République a rappelé, à ce propos, avoir déjà insisté sur l'importance de la recherche scientifique lors de l'inauguration de l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle, estimant que les actions "accomplies par l'ANP dans tous les domaines, en particulier celui de la recherche scientifique, en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont permis à l'Algérie de faire des pas de géant en la matière".

Le film documentaire est revenu sur la cérémonie de sortie de promotions présidée par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'Académie militaire de Cherchell (AMC) "défunt Président Houari Boumediene", à savoir la 55e promotion de formation fondamentale, la 17e promotion de formation militaire commune de base et la 8e promotion d'officiers du cycle Master, sorties de cette prestigieuse citadelle de formation des cadres militaires, s'armant des différentes sciences, s'imprégnant des valeurs nationales et républicaines et conscients de tous les contextes et mutations marquant le monde d'aujourd'hui.

Le film documentaire a recueilli les impressions des premiers lauréats honorés et de leurs proches, à travers lesquelles ils ont affirmé la détermination de l'élite militaire à accomplir pleinement ses missions, et exprimé leur attachement au serment de fidélité et être les porte-étendards des aïeux, en vue de défendre l'Algérie et de protéger sa souveraineté nationale.

Le documentaire a, en outre, abordé la visite effectuée par le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, à l'Académie militaire de Cherchell (AMC), la veille de la cérémonie annuelle de sortie des promotions, où il a présidé une rencontre d'orientation, lors de laquelle il a souligné l'importance que revêt le système de formation à l'ANP, en tenant compte du niveau d'instruction scientifique et cognitive, ainsi que des épreuves pratiques de l'officier diplômé.