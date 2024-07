La 14e édition du festival de la poésie amazighe s’est ouverte, mardi, à Akbou (Bejaia), avec la participation de 130 poètes.

La levée de rideau s'est focalisée essentiellement sur un double hommage, l’un à Boudjemaa Rabah, poète et animateur culturel à la radio nationale et l’autre au chanteur-poète emblématique de la région des Ksour (El-Bayad), Bachir Belhadj, pour leurs riches compositions et leur engagement à la promotion de la culture amazighe.

Toute la séance inaugurale a été consacrée à ces deux poètes, auréolée au passage par la présentation du dernier poème de Boudjemaa Rabah, composée spécialement pour ce rendez-vous poétique et mis en musique par quelques-uns de ses amis artistes réunis en troupe pour la première fois.

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, présent à la cérémonie d'ouverture, a félicité les organisateurs du festival, l’Etoile culturelle d’Akbou en l’occurrence, pour tous les efforts consentis et qui ont valu à l'événement sa promotion, par le ministère de la Culture et des arts, en manifestation à dimension nationale, les incitant à persévérer pour en faire un moment de grande exigence culturelle et un carrefour pour la promotion de tamazight dans toutes ses variations linguistiques.

Il a réitéré, à ce titre, l’appui et l'aide logistique du HCA, pour peu que la démarche entreprise aille dans le sens de la promotion et de la mise en lumière de la langue et partant de tout le patrimoine culturel national.

Pour rappel, 130 poètes issus de 20 wilayas sont retenus pour animer cette 14e édition étalée sur trois jours et qui verra, par ailleurs, une activité inédite, notamment des parades folkloriques dans les rues, de la réflexion scientifique sur la poésie d’expression amazighe par le truchement de tables rondes spécialisées ainsi que des galas artistiques, principalement à la clôture de l’événement prévue jeudi à la salle Mohamed Boudiaf (ex-Château de la comtesse) dans la ville d’Aokas, à 20 Km à l’Est de Bejaia.