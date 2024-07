Plusieurs infrastructures de santé ont été inaugurées et baptisées, mardi dans la wilaya de Tlemcen, de noms de Moudjahidine et de Martyrs de la Révolution, lors de cérémonies supervisées par la présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, en présence des autorités locales et de la famille révolutionnaire, organisées dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

A cette occasion, la polyclinique de la commune de Souahlia a été inaugurée et baptisée du nom des frères martyrs Belmokhtar (Bachir, Hamza, Messaoud, Brahim).

Dans la même collectivité locale, trois salles de soins, dont l’équipement a été assuré par le CRA, ont également été inaugurées, dont une baptisée au nom du Chahid Lahcen Mohamed, est implantée dans la localité de Ouled Hamou et deux autres implantées dans les localités d’El Brak (commune de Souahlia) et "Es-Salem", dans la commune de Bab El Assa, qui ont été baptisées respectivement des noms du défunt Moudjahid Adjroud Ahmed et du Moudjahid Mohamed Merâaz, signale-t-on.

Par ailleurs, la cérémonie a été également marquée par l’inauguration du service de chirurgie plastique et réparatrice et un bloc de réanimation au niveau du service des urgences médicochirurgicales du Centre hospitalo-universitaire de Tlemcen.

Par ailleurs, 65 habitations de l’agglomération secondaire de "Zemmour", relevant de la tutelle administrative de la commune de Tient, ont été raccordées au réseau de distribution de gaz naturel, à la faveur de la réalisation d’un réseau de près de 3 kilomètres pour un coût de 69 millions de dinars.

Il convient de signaler que le programme festif a donné lieu au lancement de trois caravanes, dont la première est initiée par le CRA, constituée d’aides octroyées aux familles démunies, alors que les deuxième et troisième lancées respectivement par les directions de la Santé et des Moudjahidine et de la Culture et des Arts devant assurer des consultations gratuites au profit des populations des zones rurales et découvrir les sites et monuments historiques de la région.

La présidente du Croissant-rouge algérien a déclaré à la presse que son institution "poursuit ses actions de solidarités à travers le pays", indiquant dans cet ordre d’idées que le CRA "a procédé dans la wilaya de Tlemcen à l’équipement de 3 salles de soins implantées dans les zones enclavées, parallèlement au lancement d’une caravane de solidarité ayant procédé à la distribution de vivres aux familles démunies de cette wilaya".

Il est à souligner, d’autre part, que le programme des festivités commémorant le 62e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, qui se poursuit dans la wilaya de Tlemcen, comprend aussi l’inauguration de diverses infrastructures et d'opérations de raccordement de foyers au réseau local de gaz naturel, ainsi que la distribution de logements à leurs bénéficiaires.