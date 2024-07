Cinq (5) terroristes ont été arrêtés et une importante quantité d'armes et de munitions récupérée par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), dans deux opérations distinctes à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (6e Région militaire) durant la période du 20 au 23 juin, indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente des renseignements, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté cinq (05) terroristes durant la période du 20 au 23 juin 2024, dans deux opérations distinctes au niveau du Secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar et du Secteur militaire Tamanrasset en 6e Région militaire", précise la même source.

"La première opération effectuée au niveau du Secteur militaire Tamanrasset a permis l'arrestation de quatre (04) terroristes. Il s'agit de In-Adjenna Ahmed dit Ahmed El-Targui, Foughas Abdelkarim dit Beka, Aberzoulegh Moussa dit Machaki, Hadj Ousmane Boujemaa dit Djema". "Les terroristes appartenant aux groupes terroristes activant dans la région du Sahel avaient en leur possession deux (02) fusils mitrailleurs type FMPK, quatre (04) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, deux (02) chaines de munitions garnies de 139 balles de calibre 7.62x54 mm et six chargeurs de munitions garnis de 148 balles de calibre 7.62x39 mm", note le communiqué. La seconde opération effectuée au niveau du Secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar "a permis l'arrestation du terroriste recherché, Barbouchi Mataa Moulan".

Ces opérations "réitèrent, encore une fois, l'efficacité de l'approche adoptée par l'ANP et les efforts consentis par nos Forces armées sur le terrain afin de venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national", conclut le communiqué du MDN.