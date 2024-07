Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, avec lequel il a évoqué les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, ainsi que les perspectives de leur renforcement, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée, lundi, a été "l'occasion de mettre en avant la qualité des relations bilatérales et d'échanger les points de vue sur plusieurs questions d'intérêt commun, ainsi que d'examiner les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement".

A cette occasion, l'ambassadeur égyptien a affirmé "la volonté du gouvernement de son pays de promouvoir les relations de coopération et de partenariat avec l'Algérie, notamment dans les domaines sanitaire, du tourisme médical et de la gestion des structures sanitaires". L'ambassadeur égyptien a, en outre, remis une invitation au ministre de la Santé de la part de son homologue égyptien, Khaled Abdel Ghaffar, pour prendre part aux activités de la Conférence mondiale sur la population, la santé et le développement, prévue octobre prochain, selon le communiqué.

De son côté, M. Saihi a fait savoir que les relations entre l'Algérie et l'Egypte "sont fondées sur la coopération conjointe et profitable aux deux pays, à travers les efforts fournis afin de lever les obstacles et faire face aux défis auxquels ils sont confrontés", exprimant son souhait de "parvenir à la création de l'Agence arabe du médicament", un projet qui constituera, a-t-il soutenu, "un acquis pour tous les pays arabes en vue de garantir la sécurité des médicaments".

A ce titre, les deux parties se sont convenues de "poursuivre l'action de coordination afin de booster et de hisser les relations bilatérales aux plus hauts niveaux".