Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations à son frère Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à l'occasion de sa réélection à la tête de la République islamique de Mauritanie, pays frère, dans lequel il lui a fait part de son souci permanent de concertation et de coordination pour le raffermissement des liens de fraternité et le renforcement de la coopération entre les deux pays.

"Monsieur le président et cher frère, à l'occasion de votre réélection à la tête de la République islamique de Mauritanie, pays frère, pour un second mandat, il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations et de vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de vos nobles missions après que le peuple mauritanien frère vous a renouvelé sa confiance pour diriger le pays et poursuivre la marche du développement sous votre conduite éclairée, pour le bien, la prospérité, la sécurité et la stabilité de la Mauritanie", lit-on dans le message de félicitations.

"Je saisis cette occasion pour réitérer à votre excellence notre ferme conviction et notre souci permanent de concertation et de coordination en vue de raffermir les liens de fraternité et de renforcer la coopération entre nos deux pays, mais aussi de promouvoir notre partenariat stratégique au service de nos intérêts communs pour contribuer à la concrétisation des aspirations de nos peuples dans la région du Maghreb et au Sahel à davantage de solidarité et de complémentarité dans un climat de sécurité et de stabilité", a ajouté le président de la République.

"Tout en vous renouvelant mes chaleureuses et fraternelles félicitations et mes vœux sincères de réussite, je vous prie de croire, Monsieur le président et cher frère, en l'expression de ma très haute considération et de mon estime", a conclu le président de la République.