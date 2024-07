Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé, mardi à Alger, que "les sacrifices des vaillants Chouhada et des valeureux Moudjahidine resteront gravés dans la mémoire des générations", soulignant la nécessité de préserver la Mémoire nationale et d'approfondir le sentiment d'attachement à la patrie.

Dans une allocution prononcée lors d'une conférence intitulée "Epopée d'un peuple qui a écrit l'histoire d'une nation", organisée à l'occasion du 62e anniversaire de la Fête de l'indépendance, M. Rebiga a souligné que "les sacrifices de nos martyrs ne font qu'accroître notre détermination et notre cohésion", ajoutant qu"'en ce jour, où nous célébrons les valeurs du sacrifice, du dévouement et de l'amour de la patrie, nous tenons à réaffirmer haut et fort notre gratitude et notre reconnaissance éternelles à nos vaillants Chouhada qui ont écrit l'épopée de la dignité et de la fierté".

La Fête de l'indépendance est un jour historique qui marque "le couronnement grandiose de l'épopée de la nation" et d'une "lutte de plus d'un siècle et quart", a-t-il dit.

Et d'ajouter que l'Algérie d'aujourd'hui "poursuit sa marche avec la même détermination, en relevant les défis dans tous les domaines", en voulant pour preuves "les résultats remarquables concrétisés dans plusieurs secteurs grâce aux décisions judicieuses du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui s'est engagé, dans l'Algérie nouvelle, à demeurer fidèle au message de Novembre, en vue de consolider la souveraineté nationale et de poursuivre le projet d'édification nationale conformément aux aspirations du peuple algérien".

Pour sa part, le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a affirmé que l'anniversaire de l'indépendance "doit rester une page lumineuse dans le cœur des générations", soulignant que l'Algérie "par sa foi, son dévouement, sa lutte et son unité religieuse demeurera une force lumineuse".

Dans son intervention consacrée à "la préservation de la Mémoire de l'Algérie", l'expert en affaires stratégiques, Ahmed Mizab, a souligné que la Révolution algérienne avait été "une étape charnière dans la libération de la terre et le recouvrement de la souveraineté nationale".

Selon lui, "la Révolution de novembre 1954 a permis l'avènement d'un Etat fort et solide par sa société, ses institutions et sa présence notable aux niveaux arabe, régional et international", rappelant, dans ce cadre, les efforts de la diplomatie algérienne en matière de médiation et de règlement des crises, mais aussi la participation aux guerres arabes contre l'entité sioniste et le soutien à la cause palestinienne.

Organisée par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, en collaboration avec le Haut conseil islamique, la conférence s'est déroulée en présence de représentants de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada, de l'Organisation nationale des enfants de Moudjahidine, des Scouts musulmans algériens et des corps de sécurité.

Une exposition de livres sur l'histoire de l'Algérie et sa lutte contre la colonisation française a été organisée en marge de la conférence.

A cette occasion, le ministère des Moudjahidine a réservé plusieurs de ses publications à la bibliothèque du HCI.

Les participants ont, par ailleurs, assisté à la projection du spot publicitaire officiel des festivités du 62e anniversaire de la double Fête de l'indépendance et de la jeunesse.