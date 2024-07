Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mokhtar Didouche a souligné, lundi à Mostaganem, que les nouveaux schémas du tourisme forestier ouvrent des perspectives d'investissement et la création d'espaces récréatifs familiaux.

Le ministre a indiqué, lors de sa visite d’inspection de la Forêt de Loisirs et de divertissement de Bourahma, dans la commune de Benabdelmalek Ramdane (à l'Est de Mostaganem), dans le cadre de sa visite d'inspection à la wilaya, que "le concept du tourisme forestier, avec ses nouvelles formes, ouvre les horizons d’investissement et la création d’espaces de loisirs, permettant l’amélioration du produit touristique national et le soutien de l’économie en créant de nouveaux emplois". Après avoir écouté les propositions de différents projets d'investissement dans le domaine des forêts récréatives et de divertissement au niveau de la wilaya, il a indiqué que cette "approche permettra de créer des lieux où la famille algérienne trouvera sa destination et son confort".

M. Didouche a inspecté, auparavant, la zone d’expansion touristique ZET "Kef Lasfer", dans la commune de Sidi Lakhdar, dont les contraintes ont été levées, dernièrement, pour l’aménagement d’une surface de 28 hectares de la surface totale du site, qui dispose d’une large attractivité touristique surtout durant la saison estivale.

Dans cette commune, le ministre a inspecté les travaux de réalisation du camp d’été au Petit Port, qui attend son ouverture partielle pour l’accueil des enfants du sud du pays, durant cette saison.

Passant en revue les mesures prises pour accueillir et guider les voyageurs et les touristes au niveau de la gare maritime de transport de voyageurs du port de Mostaganem, Mokhtar Didouche a souligné que "les nouveaux espaces ouverts au sein de cette infrastructure contribueront à faire connaître les capacités touristiques de la wilaya et ses différentes capacités dans ce domaine".

A cette occasion, le ministre a inauguré le Bureau d'information et d'orientation touristique et un espace de vente de produits artisanaux traditionnels au sein de la même gare maritime.

Par ailleurs, le ministre a supervisé l’octroi de sept accords d’exploitation de plages et autorisations de l’hébergement chez l’habitant, entrant dans le cadre de l’amélioration des offres touristiques offertes et la fourniture des prestations de qualité aux estivants.

Il a aussi inspecté, à la ZET des sablettes, la résidence touristique Les Roses et les conditions d’accueil des familles et estivants durant cette saison.

M. Didouche supervisera, demain mardi, le colloque national dédié "la destination touristique de l’Algérie, encourager l’investissement et améliorer le climat des affaires", où il sera question de débattre avec des opérateurs économiques du foncier touristique, son aménagement, les procédures juridiques d’investissement et de financement des projets d’investissement touristique.