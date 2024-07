Plus de 100 triplettes (hommes/seniors) représentant 25 clubs ont pris part au championnat de wilaya de pétanque (jeu court) à Touggourt, a-t-on appris lundi des organisateurs. Cette compétition de deux jours (29-30 juin dernier) qui s’est déroulée dans une bonne ambiance au niveau des boulodromes des communes de Nezla et Tébesbest, a drainé un public nombreux parmi les fans de ce sport.

Intervenant à cette occasion, le président de la ligue de wilaya de sports de boules, Boualem Bakhaled, a indiqué que "cet évènement sportif a été marqué par une bonne concurrence entre les équipes et une excellente organisation, ce qui contribuera à donner une nouvelle impulsion à la pratique de cette discipline dans la région".

Et d’ajouter que " la pétanque n'a pas cessé de se promouvoir et d'attirer de plus en plus d'adeptes des différentes catégories d'âge à travers la wilaya, ce qui se traduit par l'accroissement du nombre d’affiliés à la ligue, dépassant actuellement les 600 athlètes, toutes catégories confondues, répartis sur 32 clubs".