Le coup d'envoi de la deuxième édition des mini-olympiades universitaires des sports de combat (dames et messieurs), a été donné ce dimanche au Palais des sports "Hamou Boutlélis", en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et celui du ministre de la Jeunesse et des Sports, les deux départements qui supervisent l’organisation de cet évènement.

Dans son allocution prononcée pour l’occasion, la représentante du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Assia Sahraoui a déclaré que cette manifestation sportive vient "couronner une riche saison sportive dans les milieux universitaires."

Elle s’est dit, en outre, "réjouie" de la multiplication des compétitions inscrites dans le programme de la Fédération algérienne du sport universitaire, "en application aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier à la réhabilitation du sport universitaire."

De son côté, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, Djamel Amraoui, a appelé à conserver les équipements sportives que recèle Oran "devenue le théâtre des plus grandes compétitions aussi bien sur le plan national qu'international grâce à ses importants acquis en matière d’équipements sportifs."

La vice-présidente de la Fédération algérienne du sport universitaire, Nabia Daoud, a salué "les facilitations et le soutien des autorités locales de la wilaya d’Oran pour le déroulement dans les meilleures conditions de ces mini-olympiades", qui constituent le dernier évènement de la saison sportive universitaire 2023-2024.

Pour sa part, Le directeur de la jeunesse et des sports d'Oran, Adel Tedjar, qui a donné le coup d’envoi de la compétition au nom du wali d'Oran, a estimé, au passage, que la forte présence à ce rendez-vous "est le fruit de la nouvelle politique prônée par les pouvoirs publics visant à relancer le sport scolaire et universitaire".

Près de 900 athlètes représentant 38 ligues de wilayas prennent part à la deuxième édition des mini-olympiades des sports de combat qui s’étaleront jusqu’au 5 juillet, selon les organisateurs. Cinq disciplines sportives sont programmées au cours de cet évènement, à savoir le karaté-do, la lutte, le judo, le Wushu, et le Taekwondo, précise-t-on de même source.

Trois sites sportifs sont retenus pour abriter les épreuves des cinq disciplines précitées, que sont : le Palais des sports "Hamou Boutlélis", qui sera le théâtre des combats de karaté-do et de judo, la salle omnisport de Sidi-El Bachir, qui abritera les épreuves de Wushu et du Taekwondo, ainsi que l'Arène d'Oran, choisie pour accueillir les compétitions de la lutte sur sable, souligne-t-on.

En marge de ces mini-olympiades, se tiendra le troisième Forum national du sport universitaire avec pour thème "Le sport universitaire, concrétisation et représentation nationale'', les 1er et 2 juillet, rappelle-t-on.