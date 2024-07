Le coup d’envoi de la 14è édition du festival national du théâtre comique (Fntc), qui s’étalera du 30 juin au 4 juillet, a été donné, dimanche à la maison de la culture Hassan-El Hassani de Médéa, en présence de comédiens, artistes, écrivains, ainsi qu’une foule nombreuse venue assister à cet évènement culturel.

Décliné sous le slogan "la comédie, résistance", cette édition est un "hommage appuyé au sacrifice de comédiens qui ont consacré leur vie pour le 4è art, qu’ils considéraient comme un moyen de lutte et de résistance contre l’occupation étrangère du pays", a déclaré le commissaire du festival, Said Benzerga, lors de la cérémonie d’ouverture.

Sept pièces théâtrales sont en compétition pour décrocher la "Grappe d’Or", en l’occurrence "El-Wassite" (l’intermédiaire ) de la troupe Ibn Sina (Oran), "El-Leila El-Beidha" (Nuit Blanche) de la troupe Timecherite (Tizi-Ouzou), "El-Khotba" de l’association El-Bernes Ed-Dhahabi (Oran), "El-Hafila" de l’association Carlo (Setif), "El-Bahara" de l’association Ittifak El-Kouloub de Msila, "El-Djebana" de la troupe Moubdioune Bila Houddoud (Annaba) et "Ras El-Aam" du théâtre régional de Batna.

En lever de rideau de cette édition, dédiée au défunt dramaturge et comédien Mohamed Farah ( 1919-2010), le public a été gratifié par la pièce "El-Wassite" réalisée et mise en scène par Missoum Medjahri qui raconte l’attitude des habitants d’un village suite à la mort d’un enfant, écrasé par l’éléphant du sultan et le rôle de l’intermédiaire, en la personne de "Djeha" pour le règlement de ce qui va devenir une affaire d’opinion publique.

En sus des pièces en compétition, les organisateurs ont programmé des spectacles hors concours au niveau des communes d’Ouled Hellal, Djouab et Tablat, ainsi que des ateliers d’initiation au théâtre de rue et le jeu de marionnettes.

Des communications sur les thèmes "le théâtre algérien et les mouvements de libération", "la résistance dans le théâtre de Mahieddine Bachtarzi" ou encore "le comique et la dérision comme forme de résistance" sont également présentées à l’occasion de ce festival.