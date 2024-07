L'Association culturelle oranaise "Athar El-Abirine" a lancé, lundi, la quatrième édition du concours littéraire national intitulé "Prix Oum Siham" de l'histoire courte (nouvelle) de l'été littéraire 2024, en hommage à la regrettée écrivaine Oum Siham, qui a influencé le domaine littéraire au niveau local et national.

Le Club "Le Salon Littéraire" de la même association a annoncé que cette manifestation se déroule sous le slogan "L'écriture est engagement et responsabilité" et qu'elle est ouverte à tous les créateurs de nouvelles pour concourir au "Prix Oum Siham", qui vise à découvrir les jeunes talents et les encourager à poursuivre leur créativité, a indiqué à l'APS le président de l'association, Rouane Cherif.

Le 15 août sera le dernier jour pour soumettre des textes participant à ce concours, ouvert à la tranche d'âge de 18 ans et plus, a ajouté le romancier Rouane, qui a déclaré que les résultats de ce concours, qui est supervisé par un jury composé de professeurs d'université et d'écrivains spécialisés dans le récit, seront annoncés avant la fin de l'année en cours.

Les trois premiers lauréats du concours recevront des sommes d'argent et des certificats honorifiques, tandis que les quatrième et cinquième lauréats recevront des prix incitatifs, notamment des certificats honorifiques et un ensemble de livres.

Pour rappel, 102 créateurs venus de différentes wilayas du pays ont participé à la troisième édition de ce concours, selon la même source.

D'autre part, l'association "Athar El-Abirine" a créé un prix spécial pour les enfants créatifs, en hommage à l'écrivaine Amaria Bilal, connue dans le monde littéraire sous le nom de "Oum Siham", décédée en janvier 2021.

Il est à noter que la regrettée écrivaine Oum Siham était poétesse et conteuse, qui possédait un riche recueil de poésie, notamment "L'alphabet de novembre", "Témoin de l'époque", "Palestine" et d'autres poèmes dans lesquels elle glorifiait l'héroïsme des Moudjahidine et des Martyrs de la glorieuse guerre de libération et de la lutte du peuple palestinien.

Dans le domaine de l'histoire courte, elle a publié "Er-Rasif El-Beirouti", "Yaoumiyate Oum Ali" et d'autres ouvrages encore vivants dans l'esprit des amateurs de lecture.