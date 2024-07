L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré lundi que les restrictions sévères imposées par l'entité sioniste à l'arrivée de l'aide dans la bande de Ghaza rendent la réponse humanitaire "impossible".

La responsable de la communication de l'UNRWA, Louise Waterridge, a indiqué dans une interview accordée à la British Broadcasting Corporation (BBC), dont le contenu a été publié sur la plateforme "X", que les restrictions imposées par les autorités sionistes sur l’arrivée de l’aide à Ghaza rendent la réponse humanitaire "extrêmement difficile, voire impossible".

"Nous avons besoin d’un accès continu et prévisible pour pouvoir acheminer une aide vitale à Ghaza", a-t-elle souligné.

Décrivant les souffrances des équipes de secours à Ghaza, Waterridge a déclaré : "Nous luttons pour obtenir l’approbation des autorités (sionistes) pour entrer et acheminer l’aide dans le but d’assurer en même temps la sécurité de nos équipes et la sécurité de l’aide".

Elle a conclu en disant : "Nous avons des médecins et des infirmières qui travaillent à Ghaza, mais quel est l'avantage de leur présence lorsque les médicaments ne sont pas disponibles en raison des strictes restrictions".

Depuis le 7 octobre, l'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza faisant plus de 124 000 martyrs et blessés.

Cisjordanie occupée: au moins 16 Palestiniens arrêtés par les forces sionistes

Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de dimanche à lundi, au moins 16 Palestiniens, dont une étudiante, des enfants et d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Cinq Palestiniens de Ghaza résidant en Cisjordanie comme accompagnateurs de patients, dont deux femmes, ont également été arrêtés, précise le communiqué conjoint des deux organisations.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats Ramallah, El Khalil, Naplouse et Tobas, ajoutent les mêmes sources, relevant que les forces d'occupation ont mené des enquêtes sur le terrain impliquant un groupe de Palestiniens de la ville de Tal/Naplouse qui ont été libérés par la suite.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à 9.465, précise également le communiqué, notant que ce total comprend ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, aux postes de contrôle militaires ainsi que ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otage.

Ghaza: médecins et infirmières sionistes torturent les prisonniers palestiniens (Responsable)

Le directeur de l'hôpital Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, libéré après environ 7 mois de détention, a déclaré que les médecins et infirmières sionistes torturent les prisonniers palestiniens, affirmant avoir laissé derrière lui des milliers de Palestiniens détenus par l’occupation dans le cadre de sa guerre génocidaire en cours à Ghaza.

Libéré après environ 7 mois de détention, Abou Salmiya, a indiqué, lors d'une conférence de presse, que "de nombreux prisonniers sont morts en martyrs dans les cellules d’interrogatoire et nous avons laissé derrière nous des milliers de détenus retenus par l’occupation".

Il a rapporté également que "les médecins et infirmières (sionistes) battent et torturent les prisonniers palestiniens, et traitent les corps des détenus comme s'il s'agissait d'objets inanimés". Il a ajouté que "chaque prisonnier détenu par l'occupation a perdu environ 30 kilogrammes de poids, à cause du refus de nourriture et de la torture", puisque dit-il, "pendant deux mois, aucun des prisonniers n’a mangé plus d’une miche de pain par jour".

Il a fait savoir que l'occupation n'a porté aucune accusation contre lui malgré son procès à trois reprises, ce qui signifie, selon lui, qu'"il était arrêté pour des raisons politiques".

Il a dénoncé enfin le fait qu'ils (lui et l'ensemble des détenus) n'avaient rencontré aucun avocat et le fait qu'aucune institution internationale ne leur a rendu visite.

Lundi, 269ème jour d'agression contre Ghaza, l'armée sioniste a mené des raids et des tirs d'artillerie sur plusieurs zones de la bande de Ghaza, qui ont entraîné des martyrs et des blessés parmi les Palestiniens.

L'Indonésie condamne la décision sioniste de légaliser des avant-postes de colonies en Cisjordanie occupée

L'Indonésie a fermement condamné lundi la décision de l'occupation sioniste de légaliser cinq avant-postes de colonies en Cisjordanie occupée.

"La colonisation par (l'entité sioniste) et l'occupation continue du territoire palestinien sont des violations du droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU", a indiqué le ministère indonésien des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux.

La diplomatie indonésienne a, en outre, souligné l'engagement du pays à plaider pour la mise en œuvre de la solution à deux Etats et à demander des comptes à l'occupation sioniste, rappelant que l'Indonésie "soutient le droit du peuple palestinien à un Etat indépendant, souverain et reconnu par la communauté internationale".