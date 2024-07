Un gouvernement d'unité nationale a été formé en Afrique du Sud avec le soutien de onze partis, a déclaré dimanche soir le président sud-africain Cyrill Ramaphosa, lors d'une intervention télévisée.

"Le gouvernement unité nationale sous sa forme actuelle est sans précédent dans l'histoire de l'Afrique du Sud", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que "le gouvernement sera fondé sur plusieurs principes clairs établis dans l'intérêt du peuple du pays".

Il a également annoncé que Paul Mashatile a été reconduit comme vice-président.

Le parti de Ramaphosa, l'African National Congress (ANC), qui a gouverné l'Afrique du Sud au cours des trois dernières décennies, a perdu sa majorité lors des élections nationales et provinciales du 29 mai.

Le parti a conclu un accord avec neuf autres partis politiques pour former un gouvernement d'union nationale, mais les tractations et les longues négociations pour les postes ministériels entre les partenaires, en particulier le deuxième parti le plus important, l'Alliance démocratique, ont retardé le processus d'annonce.

Le 15 juin, les membres du parlement sud-africain ont reconduit Cyril Ramaphosa, 71 ans, dans ses fonctions de président pour un second mandat, lors de la première séance de la législature.

Le 19 juin, il a officiellement prêté serment en tant que septième président démocratiquement élu.