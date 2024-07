L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé dimanche le déplacement de plus de 55.000 personnes de la ville de Sinja et des villages voisins de l'Etat de Sennar, au sud du Soudan, à la suite de combats.

L'organisation a déclaré dans un communiqué : "Les affrontements armés entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) ont continué à se propager dans l'Etat de Sennar, et des affrontements ont été signalés dans la ville de Sinja".

Le communiqué ajoute : "Les équipes de terrain ont signalé qu'environ 55 440 personnes ont été déplacées de la ville de Sinja et des villages voisins, ainsi que de divers endroits dans les régions d'Abu Hajar et d'Al-Dali dans l'Etat de Sennar, en raison des problèmes de sécurité croissants".

La source précise qu'environ 50 000 personnes ont été déplacées vers les zones de l'Etat de Gedaref (est), tandis que 5 000 autres ont été déplacées vers la ville de Damazin dans l'Etat du Nil Bleu (sud-est), et qu'environ 440 personnes ont été déplacées vers la ville d'Al-Jabalin en l'Etat du Nil Blanc (sud).

Le communiqué souligne que "la situation reste tendue et imprévisible".

Plus tôt dimanche, l'armée soudanaise avait indiqué que ses forces combattaient dans la ville de Sinja, la capitale de l'Etat de Sennar (sud), qui connaît une importante vague de déplacements de population.

Depuis la mi-avril 2023, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide mènent une guerre qui a fait environ 15 000 morts et environ 8,5 millions de déplacés et réfugiés, selon les Nations Unies.