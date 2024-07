Une journée pédagogique de formation a été organisée dimanche au profit des gestionnaires et formateurs dans le secteur du tourisme au niveau de la commune de Maatkas, au sud de Tizi-Ouzou.

"Cette sortie organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans le cadre du programme Jil Syaha a pour objectif la mise en pratique des plans de formation cofinancés par le ministère et l'Union européenne (UE), lancée en mai dernier à travers les structures de formation relevant du secteur du tourisme", a déclaré la représentante du ministère.

"Il s'agit d'une sortie pédagogique qui vise à exécuter le plan de formation pratique dispensé aux formateurs et gestionnaires dans le secteur du tourisme, notamment, pour la prise en charge des potentialités touristiques de chaque région", a expliqué Nassima Hessas Melbouci.

La même responsable a, en outre, ajouté que ces sorties visent également à "favoriser une compréhension commune des enjeux et des orientations stratégiques pour assurer une formation de qualité en encourageant les échanges constructifs entre les enseignants gestionnaires des établissements et les personnels des direction".

Selon les organisateurs, "des formations pareilles ont été organisées à Tizi-Ouzou et Boussaâda en mai dernier, dont l'objectif est de présenter et de partager les programmes conçus à la suite d'une analyse des besoins en compétences des personnels d'établissements de formation dans le secteur du tourisme".

Ce cycle de formation comprend 3 séminaires dont le premier a été abrité par l'école nationale supérieure de tourisme d'Alger et deux autres par les écoles nationales d'hôtellerie et de tourisme (INHT) de Boussaâda et de Tizi-Ouzou.