Plus de 29.000 hectares destinés aux investisseurs intéressés par la mise en valeur d'une culture agricole stratégique ont été mobilisés dans la wilaya de Béchar, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

Cette opération, dont l'assiette foncière en question est localisée au niveau de la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar), vise à développer et à promouvoir l'investissement dans les cultures stratégiques, en facilitant l'accès au foncier agricole au niveau de cette région qui recèle d'immenses étendues de terres et d'importantes ressources hydriques, en plus de sa proximité des grands axes routiers reliant la région au Nord et au Sud-ouest du pays, en sus de la voie ferrée Béchar-Oran.

Des études techniques portant sur la délimitation des périmètres agricoles destinés à l'implantation des futures exploitations viennent d'être décidées lors d'une récente séance de travail qui a regroupé des autorités locales, des responsables du secteur de l'agriculture ainsi qu'une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a-t-on signalé de même source.